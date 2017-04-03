焦点：欧盟称愿与英国进行自贸协定谈判 但为过渡期设置苛刻条件

路透瓦莱塔/布鲁塞尔3月31日 - 欧盟表示愿在今年与英国就今后的自由贸易协定进行谈判，但在周五发布的谈判方针中明确表示，英国必须先同意欧盟提出的退欧条件。

欧洲理事会主席图斯克分发的拟议中的谈判目标显示，这些要求包括支付数以百亿计欧元，并给予在英国的约300万欧盟公民居留权等。

路透看到的该文件还为脱欧过渡期设置了苛刻条件，坚持要求英国在部分退出期间必须接受诸多欧盟规定。文件还明确指出，如果英国想最终达成自贸协定，欧盟反对英国废除多项税收、环保及劳动力方面的法律。

两天前，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)在致图斯克的信函中启动了为期两年的退欧倒计时，并要求迅速启动退欧后自由贸易协定的谈判。在欧盟27国领导人于4月29日峰会上批准前，该谈判方针可能会有修改。

“一旦且只有我们在退欧问题上取得足够的进展，才可以讨论未来关系的框架，”图斯克在马耳他对记者称。对这一问题，欧盟强硬派主张直到达成全面的英国退欧协议才能开始自贸协定谈判，而英国则希望立即开始贸易谈判；图斯克的立场介于二者之间。

“像英国部分人士所暗示的那样，同时就所有问题展开平行谈判，这是不会发生的，”图斯克说，并称欧盟最早可能在今年秋季评估，英国是否已在退欧条款方面取得“足够的进展”，然后才会启动第二阶段围绕未来贸易关系的谈判。

据欧盟估计，英国可能欠欧盟大约600亿欧元的“分手费”，但表示实际数字要到英国真的退出时才能算出来。

欧盟的确希望就“英国分手费”的计算方式达成一致，计算时要考虑英国在欧盟资产和负债中所占的比重。英国对这一数字提出质疑，但特雷莎·梅周三称，英国政府会履行其“义务”。

特雷莎·梅的发言人周五对图斯克做出回复时称，“显然，双方都希望有建设性地进行这些谈判，正如首相本周所说的那样，希望确保英国和欧盟之间建立深入和特殊的伙伴关系。”

欧盟对谈判给出的开场白也充分证明，布鲁塞尔将坚持，虽然对允许英国在2019年之后的过渡阶段保留部分欧盟权利持开放态度，但这也只有建立在欧盟开出的条件之上。图斯克在开场白中称，与特雷莎·梅政府的谈判有时可能会“有冲突”。

英国将不得不接受欧盟规定，例如自由移民、向欧盟预算缴款、并接受欧盟法院的司法管辖--正是这些规定促使英国民众在去年6月的公投中决定退欧，也是特雷莎·梅希望在2020年大选之前可以展示的已兑现的承诺。

图斯克的指导方针草案在提到过渡阶段时说，在英国退欧后，现有的“监管、预算、监督和执行机制和结构”将适用。外交人员预计，过渡阶段可能在2019年之后还要持续两至五年。

**禁止倾销**

草案还强调，未来的贸易协定不应允许英国挑选要开放的经济领域。这样做可防止英国提供不适当的补贴、减税或放松监管--这些行为用欧盟的话说，就是进行“财政、社会和环境倾销”。未来贸易协定不仅允许对商品征收较低、甚至是“零”关税，而且还要协调监管以促进服务业贸易。

谈判将是有史以来最复杂的外交谈判之一，欧盟的指南只是一个开始。欧盟官员相信他们占据上风，因为英国依赖对欧洲大陆的出口；而英国外交人员认为他们可以利用欧盟各国之间的分歧。

图斯克和欧盟轮值主席马耳他总理约瑟夫•穆斯卡特(Joseph Muscat)对英国的这种企图发出警告，坚称欧盟将通过他们的首席谈判代表、前法国外长巴尼尔(Michel Barnier)进行“口径一致”的谈判。他预计将在6月初开始全面谈判。

为避免英国与西班牙之间有关直布罗陀的长期纠纷干扰有序退欧，图斯克提议，西班牙对欧盟-英国合约在该地区的适用性拥有否决权--但只是在英国退欧之后。

图斯克为退欧协议列出了如下优先任务，巴尼尔希望该协议可在2018年11月之前达成，以便在2019年3月29日的英国退欧日之前获得议会批准：

-欧盟希望为退欧之后住在英国、权益受到影响的所有欧盟公民提供“互惠”的、法律上“可执行”的保障

-企业绝不能因英国退欧而面临“法律真空”

-英国应向欧盟结清账项，包括“或有债务”

-就边境安排达成一致，特别是在爱尔兰的欧盟-英国新陆路边境，以及英国在欧盟成员国塞浦路斯的军事基地。(完)