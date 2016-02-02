欧盟有关英国的提议不会给予其欧元区事务否决权--图斯克

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透布鲁塞尔2月2日 - 欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)周二致信欧盟领导人表示，有关保护英国和其它非欧元区国家免受欧元区进一步一体化影响的提议，不会给予伦敦在欧元区事务上的否决权。
在此之前图斯克公布了力求将英国保留在欧盟的提议草案。他表示，欧盟特使将在周五会晤，讨论上述计划。
图斯克称，“对非欧元区成员国的关切给予必要的安抚，并不构成给予其否决权，也不会拖延紧急决策。”
欧盟领导人希望在2月18日的峰会上就上述提议取得一致。(完)
(编译 王洋; 审校 张荻)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。