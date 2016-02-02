欧盟有关英国的提议不会给予其欧元区事务否决权--图斯克

路透布鲁塞尔2月2日 - 欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)周二致信欧盟领导人表示，有关保护英国和其它非欧元区国家免受欧元区进一步一体化影响的提议，不会给予伦敦在欧元区事务上的否决权。

在此之前图斯克公布了力求将英国保留在欧盟的提议草案。他表示，欧盟特使将在周五会晤，讨论上述计划。

图斯克称，“对非欧元区成员国的关切给予必要的安抚，并不构成给予其否决权，也不会拖延紧急决策。”

欧盟领导人希望在2月18日的峰会上就上述提议取得一致。(完)