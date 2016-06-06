英国如果退欧 不会终结欧洲统一伟业--欧洲议会副主席

路透柏林6月5日 - 欧洲议会副主席Alexander Lambsdorff在接受德国电台采访时称，即使英国退出欧盟，也不会改变欧洲统一的想法，而此事也不应被视为“可怕的情形”。

Lambsdorff向德意志广播电台(Deutschlandfunk)表示，他希望英国投票人在6月23日的公投中作出留在欧盟的决定。但他亦表示，无论结果如何，欧盟都会存在下去。

“欧盟缺了德国或法国是完全无法想象的，但欧盟在成立之初就是没有英国的，”Lambsdorff在接受采访时称，“(英国若退出)不会像一些人描绘的那样，是欧洲伟业的终结。”

七国集团(G7)领导人及其他不少人曾警告称，如果英国退出欧盟，将对全球经济增长构成严重风险。

Lambsdorff称，无论发生什么，欧盟必须改革。

Lambsdorff称，如果英国离开欧盟，欧盟的规则需要根据投票权结构加以调整。无论是哪种情形，关键是要改善欧盟作为一个整体的行动能力，或者采取双层体系，允许不同成员国可以有不同的行动速度，也是合理的做法。(完)