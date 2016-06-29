综述：欧盟表示英国可以准入欧盟市场 条件是接受劳工自由流动

图中为欧盟标识与英国国旗。 REUTERS/Francois Lenoir

路透伦敦/布鲁塞尔6月29日 - 英国公投退欧之后不到一周，欧盟领导人于周三举行了首次没有英国参加的会议，并发出一项让英国难以接受的讯息：英国可以进入利润可观的欧盟市场，但条件是同意接受欧盟劳工的自由流动。

上周英国出乎市场意料的公投结果导致全球金融股市场巨震，英镑大跌，英国股市市值蒸发数十亿。英国庞大的金融服务业非常依赖欧盟市场的准入。该行业占英国经济的约8%。

英国首相卡梅伦已宣布辞职，并表示将由他的继任者去谈判英国退欧的条款。

但退欧阵营的领导人并没有仔细想好他们希望与欧盟建立什么样的关系，给英国和欧盟的未来都带来不确定性。

卡梅伦周二任内最后一次参加欧盟峰会时对欧盟领导人表示，他认为公投在允许欧盟公民不受限制地在英国旅行的原则方面已经失败。卡梅伦在英国找到首相继任者之前，仍担任看守领导人。

但欧盟提出，任何希望加入共同市场的国家都必须维护“四个自由”，工人的自由流动只是其中之一，另外还包括资本、商品和服务的自由流动。欧盟27国领导人在最后一刻在峰会声明中加入一句话，特别强调了这一原则。

他们还呼吁英国正式知会其脱离欧盟的意愿，以触发欧盟的退出条款，从而启动为期两年的退出谈判。

“在发出这一通知以前，无法开始任何形式的协商，”声明称。卡梅伦希望在两年倒计时开始前能为他的继任者争取一些时间，制定相关策略并试探欧洲领导人的意图。

**艰难时期**

卡梅伦对议会表示，英国经济因此面临艰难时期。卡梅伦周二与欧盟领导人共进晚餐时，对上周公投结果表示遗憾和难过。

“我认为这些肯定会让经济面临一段艰难时期，”他说。

英国资深议员Andrew Tyrie表示，在新政府同意谈判立场之前，英国不应发送正式通告。

“目前一个关键的任务是确认欧盟市场的最大准入程度，并就部分管控移民的必要性达成一致，”他在代表英国议会财政委员会发表的声明中称。

保守党党魁之争，争论热点可能是承诺英国脱欧后限制欧盟移民，但尽可能维持对欧盟市场准入方面。

英国就业与养老金事务大臣克拉布称，对移民做好把关至关重要，并承认这可能意味着对欧盟市场的准入要减少。克拉布是接任卡梅伦的候选人之一。

克拉布排除了二次公投的可能，表示保守党和英国现在必须团结起来，集中精力与欧盟协商最佳脱欧协议。

“英国人想要控制移民...对我们来说这是底线，”他在一次记者会上称。(完)