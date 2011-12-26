英国考虑在欧盟去留 欧元怀疑论者士气上升

路透伦敦12月23日电---在英国,那些长期以来被说成是处在政治光谱边缘的反欧盟论者,现在感觉到自己的时机可能来了.

英国首相卡梅伦在12月8-9日峰会上拒绝支持新欧盟条约的决定,让这些所谓的欧元怀疑派士气大振,他们正施压卡梅伦减弱与欧盟的联系,甚至是脱离欧盟.

卡梅伦则坚称,英国必须是欧盟27国的一部分.与欧盟的贸易在英国对外贸易中占到50%左右的比重,支持着英国约350万个就业岗位.

"欧盟成员国身份对我国的利益至关重要,"卡梅伦上周对议会表示,"我们是一个贸易国,在贸易、投资与就业上都需要欧盟这个单一市场."

无论是卡梅伦所属的保守党,联合执政的自由民主党,还是反对党工党,许多议员都支持政府的立场,它代表了英国在近40年的欧盟成员国历程中形成的一种确定看法.

不过,保守党中一支有影响力的派系则一心希望,英国与欧盟之间的关系能够类似于瑞士或者挪威--凭借自由贸易协定,既被准入欧盟规模巨大的单一市场,又无需接受那些费钱费事的官僚机制.

公众的意见也开始朝着这个方向发展.

Ipsos MORI在10月的一次调查显示,49%的英国选民表示将在公投中支持离开欧盟,41%的选民愿意继续留在欧盟.而2007年开展类似调查时,愿意留在欧盟的选民比重有51%.

欧盟消息人士说,卡梅伦本无意对欧盟新条约投下反对票,只是想把反对的威胁作为一种协商策略,为伦敦的金融产业争取到一些让步.

保守党的欧元怀疑派的国会议员Douglas Carswell表示,欧盟峰会的结果使英国针对欧盟成员国议题举行全民公投"变得甚至更有可能了".

在他的愿景中,英国将与欧盟之间拥有类似瑞士的自由贸易协定,但将不再是欧盟的成员国.

英国公众对欧盟的反感情绪已经高涨,如果他们感觉到,英国在那些会影响到自己的重要决策上缺乏发言权,则其疏远欧盟的意愿恐怕会加剧.

另一位保守党议员Andrew Rosindell表示,英国已经到了十字路口.他曾在上周峰会前敦促卡梅伦拿出斗士精神.

花旗环球金融有限公司在客户报告中写道,从长期来看,"让英国民众对欧元的普遍怀疑态度不加掩饰地暴露出来,或许会加速对英国脱离欧盟的支持."

"我们认为,这在目前还是个低概率事件和长远的事,但这件事会引发对英国与欧盟及其他欧盟成员国周旋方式的重大质疑."(完)

--编译 隋芬;审校 张明钧

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