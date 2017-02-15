调查显示居住在欧盟国家的英籍人士担心受到英国退欧的影响

路透布鲁塞尔2月15日 - 据周三公布的一项调查，多数居住在欧盟境内的英国籍人士都担心英国退欧将使他们在欧盟成员国的居住权受到影响。

约有83%的受访者称，他们“十分担心”英国退欧会影响到自己，而只有3.8%的人回答“根本不担心”。

英国自由民主党驻欧盟分支机构对居住在欧盟成员国、或冰岛、挪威和瑞士的5,000名英籍人士进行了调查；该党支持英国留欧。

仅有2%的受访者在退欧公投中支持英国退欧，57.6%的受访者投票支持留欧。剩余大部分人未能投票。逾58%的受访者称不打算返回英国。

受访者称希望保留欧盟成员国居民的权利，比如在无需申请许可下可以自由选择居住的国家，保有迁徙自由和医保。

本次调查的大部分受访者都居住在法国或西班牙，年龄介于55-74岁之间。(完)