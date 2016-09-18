欧盟峰会出台六个月路线图 但难掩内部分歧

中国官媒称若特朗普在台湾问题上继续挑衅 中国将“不再客气”
路透上海1月16日 - 中国日报周一刊文称，面对美国候任总统特朗普在台湾问题上的挑衅行为，中国已表现出了克制，但如果他就职后仍我行我素，中国将“不再客气”。
路透布拉迪斯拉发9月16日 - 英国公投退欧后，让欧洲领导人面临史无前例的危机，周五的领导人一致同意探索加强防务合作，并提升外部边界的安全，但仍不能掩盖各国在难民及经济政策方面的严重分歧。
除英国以外的其他27个欧盟成员国在斯洛伐克首都开会，制定了六个月的“路线图”举措，以恢复公众对欧洲一体化的信心。
但会议一结束，包括意大利总理伦齐、匈牙利总理Viktor Orban在内的几位领导人就卸下了团结的表象，凸显经历数年经济危机后，面对难民涌入数量创纪录等问题，欧盟内部的分歧程度。
意大利总理伦齐称，“对有关经济成长和移民问题的(峰会)结果不满意。”
领导人们在联合声明中称，他们将致力于呈现给欧盟人们值得信任和支持、具有吸引力的欧盟这一愿景。
他们的路线图提列了一系列目标和举措，将在未来六个月进行详细讨论，争取为3月底在意大利首都召开的峰会提出一系列具体的改革举措。(完)
(编译 李爽 审校 王丽鑫)
路透上海1月16日 - 中国日报周一刊文称，面对美国候任总统特朗普在台湾问题上的挑衅行为，中国已表现出了克制，但如果他就职后仍我行我素，中国将“不再客气”。
路透华盛顿1月15日 - 美国中央情报局(CIA)局长John Brennan周日给美国总统当选人特朗普留下严厉的离别赠言，告诫特朗普不要放松对俄罗斯的制裁，并警告他注意自己的言辞。
路透首尔1月16日 - 韩国联合通讯社报道，韩国国防部周一表示，有关美国导弹防御系统选址的合同可能推迟签署。 韩国和美国称，部署终端高空防御飞弹(萨德，THAAD)系统是为了防御朝鲜日益增强的核能力和弹道导弹能力。 但中国强烈反对在韩国部署萨德系统。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)