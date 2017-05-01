英国首相预计退欧协商艰难 欧盟警告英国不要“幻想”

路透伦敦/布鲁塞尔4月30日 - 英国首相特雷莎·梅周日表示，预计退欧协商过程会比较艰难。此前欧盟领导人就苛刻条款达成一致，并警告英国“不要幻想”，称这可能阻碍达成退欧协议。

“这以及我们听到的欧洲领导人其他一些言论表明，未来这些协商会比较艰难，”特雷莎·梅对英国广播公司(BBC)称。周六欧盟领导人就他们希望满足的要求达成统一，以避免英国2019年退出欧盟时造成混乱。

欧盟27国领导人周六在布鲁塞尔召开峰会，欧盟执委会主席容克称，“有时候我觉得有些英国朋友低估了我们要面对的技术性困难。”德国总理梅克尔重申她的担忧，即英国仍对迅速达成自由贸易协约抱有幻想。

特雷莎·梅仍坚称，达不成协议会比达成一项糟糕的协议更有利，欧盟一些官员认为这是虚张声势，如果2019年3月30日开始出现法律真空，相对其他国家，对英国的伤害会大得多。特雷莎·梅已要求6月8日提前举行国内大选，以期强化其立场。

但德国报纸FAS周日报导，容克强调愈发担心双方各持己见，带来协商失败的重大风险。

报导称，容克表示：“我抱着比以前更怀疑10倍的心情离开唐宁街10号。”此前容克于周三和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔在伦敦与特雷莎·梅共进了晚餐。

容克周六言论中表示担心，英国官员低估了他周四致电德国总理梅克尔时向她提醒的技术性难题。梅克尔后来利用在议会的一场演说警告英国切勿“心存幻想”，以为在脱欧之后还能保有许多欧盟成员国的好处。

**准备好了没？**

欧盟也关切英国6月8日大选投票之后的脱欧谈判准备工作，巴尼尔说谈判持续时间基本上必需不超过16个月，才能确保在2019年3月退欧之前获得批准。

特雷莎·梅在被问及她所坚持的没有协议总比坏协议好的看法时，她对ITV电视台说：“如果这不是我的信念，我就不会这么说了。”

她还说：“在谈判中坚持正确的立场，我们可以为英国取得一项不错的协议。”(完)