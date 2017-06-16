欧盟向特雷莎·梅喊话：付分手费且表现友好 “软退欧”才好说

调查：美债收益率未来一年料攀升 但或落后美联储升息路径
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
路透布鲁塞尔6月15日 - 欧盟谈判代表称，如果英国首相特雷莎·梅想要就软退欧进行磋商，就应就分手费与欧盟达成一致，并且不再威胁在未达成协议的情况下退欧。特雷莎·梅的一些盟友号召采取较偏软性路线退欧。
退欧谈判下周将在布鲁塞尔拉开帷幕，部分人士认为，如果特雷莎·梅和脱欧事务大臣戴维斯届时表现得更加温和，则可能得到对方做出的宝贵让步。
特雷莎·梅在英国议会选举中失去多数席位一周后，部分保守党同僚希望她更加侧重于英国2019年3月退欧后如何抑制本国企业受到的伤害，减少对削减移民及英国与欧盟在其它方面关系的关注。
政府官员向路透称，欧盟其他国家政府将乐于让英国持续敞开贸易大门，因为这将使本国经济所受冲击有限，但他们并不准备放松那些很难让特雷莎·梅说服其党内英退强硬派人士接受的条件。
上述官员表示，现在揣测贸易协定到底会基于软退欧还是硬退欧可谓本末倒置。欧盟领导人甚至连讨论贸易的权限都还没有授予其首席代表巴尼尔，他必须先就分手费用等欧盟的优先议题与英国达成协议纲要才行。
巴尼尔本周承认，伦敦对于欧盟暗示英国2019年或欠欧盟约600亿欧元十分敏感。巴尼尔称，尽快厘清问题将有助于达成贸易协议。巴尼尔周一表示，他想尽快排解此事，找到具体、实用且合理的解决办法。
“我们需要通过信任来建立未来关系。”
特雷莎·梅多次威胁可能不达成协议就一走了之，虽说多数欧盟领导人认为这或许是特雷莎·梅故作姿态，但尽管如此，他们也已被搞得不胜其烦。关于英国是否将结清对欧盟的巨额账单，特雷莎·梅也拒绝表态，一些部长甚至反过来称欧盟欠伦敦的钱，这也让欧盟大为光火。欧盟各国领袖下周一将在一个峰会上与特雷莎·梅会面。
**围绕账单的讨价还价**
如果戴维斯周一与巴尼尔正式协商时，能够在欧盟的“第一阶段”优先问题上表现出诚意，那么贸易谈判便可进行到今年年底左右。巴尼尔称，为了控制谈判无果的破坏性风险，必须依照时间表按部就班地去做。
接近此事的欧盟一官员表示，退欧谈判走偏软路线可能会带来成效，并有助于初期几个月的进展，英国在讨论金融结算的态度，将是谈判面临的最重要考验。
对于欧盟的其他重点问题--确保300万住在英国的欧盟公民权益--也有歧见，但外交人士认为那问题较小。
而且随着各领导人乐见英国的新基调，及破坏性低于特雷莎·梅那种与单一市场和关税同盟彻底切断关系的“软退欧”讨论，至少来自部分国家的官员认为，对于英国分手费问题或可达成折衷方案。
“如果他们拒绝付款，就不会有协议。”欧盟一成员国负责处理英退的高级官员告诉路透。“然而，说到金额，这点将会有弹性。”他补充道。
欧盟一名高级官员表示，比起英国每年约100亿欧元的净欧盟支付款项，分手费就整体经济来说就显得微不足道，且最后金额多寡更多还是要靠冷静务实的政治喊价来决定，而非技术性及法律上的争论。
**抵换交易**
在预算及公民权利议题，及有关在爱尔兰的欧盟-英国新边界问题的谈判若有明显进展，将可让欧盟领导人在12月前授权巴尼尔讨论未来双方的紧密关系，及可能就2019年后几年的过渡进行磋商。
巴尼尔谈到愿意考虑各种选项，但欧盟官员也强调，想争取欧盟市场准入的更大让步将意味着接受更大代价、且更接近欧盟成员国地位，该官员质疑英国是否能就此达成政治共识。
包括德国和法国在内，另外27个成员国希望阻止其他国家仿效英国退欧，因此坚称英退协议必须使其享有的便利低于正式的成员国。
“各种选项都是均衡的，都伴随着一定的义务，”欧盟负责英退事务的一位官员表示，指出特雷莎·梅似乎在寻求达成一项全面的自由贸易协议，就像去年与加拿大达成的协议那样。但呼吁‘软’退欧的一些人士则提出采取像挪威和土耳其那样的安排。
挪威享有欧盟单一市场地位，同时也要接受欧盟自由移民、欧盟法院和预算支出等规定。土耳其与欧盟有特殊安排，但必须在与其他国家的贸易政策方面遵从欧盟规定。
对欧盟而言，若是以此类模式开始协商，那么英退支持者最终可能加以阻挠，恐怕会增高来不及达成协议的风险：“10个月后你会发现就这一问题没有真正的绝对多数支持者吗？”这位官员表示。“一切都充满变数。”(完)
(编译 许娜/孙国玉/张若琪/李爽 审校 李婷仪/张荻)
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