英国驻欧盟大使称英国与欧盟达成退欧贸易协议或需10年时间--BBC

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透伦敦12月15日 - 英国广播公司(BBC)周四报道，英国驻欧盟大使Ivan Rogers已对政府表示，英国和欧盟间关于退欧后的贸易协议可能需要10年时间才能敲定，而且仍可能失败。
BBC称，Rogers对英国内阁部长警告称，欧盟方面的共识是，协议可能要到2020年代初期至中期才能完成，而且英国议会最终可能拒绝这份协议。
BBC称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)的办公室表示，对这位大使的表态不予认可。(完)
(编译 艾茂林; 审校 汪红英)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)