英国驻欧盟大使称英国与欧盟达成退欧贸易协议或需10年时间--BBC

路透伦敦12月15日 - 英国广播公司(BBC)周四报道，英国驻欧盟大使Ivan Rogers已对政府表示，英国和欧盟间关于退欧后的贸易协议可能需要10年时间才能敲定，而且仍可能失败。

BBC称，Rogers对英国内阁部长警告称，欧盟方面的共识是，协议可能要到2020年代初期至中期才能完成，而且英国议会最终可能拒绝这份协议。

BBC称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)的办公室表示，对这位大使的表态不予认可。(完)