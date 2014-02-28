欧盟外交官称乌克兰需40亿美元即刻援助

企业获利看俏及资金流入料支撑欧洲股市--美银美林
美银美林称，在法国总统大选第一轮投票结束后，政治风险下降，加上流入该地区的投资资金回升，这些都可能支撑股价。目前欧洲主要股指估值仍较两年前创下的最高点低约10%。
路透布鲁塞尔2月27日 -一名欧盟外交官周四表示，乌克兰新的执政当局已向欧盟表示，该国备受打击的经济需要立即注入约40亿美元资金。
乌克兰总统亚努科维奇(Viktor Yanukovich)在周末遭到罢免之后，乌克兰财政部已表示需要350亿美元才能安度今明两年，并要求在一到两周内得到首批款项。
乌克兰新任财政部长Oleksander Shlapak表示，他希望国际货币基金组织(IFM)能够筹画出至少150亿美元的援助方案。IMF表示将在未来数日派遣一小组到基辅。
上述欧盟外交官发表谈话之际，乌克兰正受到新一波的危机冲击，因武装人士占领了克里米亚地区议会，并升上俄罗斯的旗帜，令乌克兰新的领导层大为紧张。
该名要求匿名的外交官表示，“乌克兰的协商者表示，该国即刻需要40亿美元。”
欧盟亦正准备一项短期及长期财务方案以协助乌克兰稳定局势；乌克兰目前濒临破产，很大程度是因为偿还庞大债务、币值动荡及能源成本偏高。
欧盟官员也将在下周前往基辅以评估该国需求，可能准备提供援助金及贷款计画。
多位外交官先前表示，短期内的选项之一，是由欧盟国家政府在内的多个国际金主提供过渡贷款。
欧盟也可能在未来数月组织一个捐助国大会。外交界人士表示，土耳其及阿塞拜疆也表达有意参与国际支持乌克兰行动。(完)
(编译 张明钧; 审校 张荻)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
美银美林称，在法国总统大选第一轮投票结束后，政治风险下降，加上流入该地区的投资资金回升，这些都可能支撑股价。目前欧洲主要股指估值仍较两年前创下的最高点低约10%。
路透4月28日 - 周五公布的一项路透调查预测，如果石油输出国组织(OPEC)及其伙伴国延续减产协议，那么全球油市可能会在年底时达到供需均衡。
路透伦敦4月28日 - 周五公布的一项路透调查显示，钯金价格明年均价料录得逾30年最高，因汽车需求上升推动对该金属的消费增长。