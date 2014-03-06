欧盟拟援助乌克兰110亿欧元 但挂钩于IMF协议

路透布鲁塞尔3月5日 -欧盟(EU)周三向乌克兰提出了规模大于预期的援助计划，称愿意在未来几年提供110亿欧元(150亿美元)贷款和无偿援助，以帮助满目疮痍的该国经济复兴。

欧盟执委会主席巴罗索表示，该笔援助要求乌克兰新政府进行全面改革，并与国际货币基金组织(IMF)签署一项协议。欧盟领导人周四将在布鲁塞尔的峰会上讨论该援助计划。

此前外界一直预计欧盟将为乌克兰提供约10亿或20亿欧元的短期援助，但却提出了一项更加全面的计划。或许只是巧合，该计划与亚努科维奇政府倒台前、俄罗斯向乌克兰提供的援助金额相同。

“这项计划总共会在未来几年提供至少110亿欧元的支持，援助款项来自欧盟预算和驻欧盟的国际金融机构，”巴罗索称，“该计划旨在帮助一个坚守承诺、包容和重视改革的乌克兰政府。”

援助计划中包括16亿欧元的直接贷款和14亿欧元的无偿援助，其中有6亿欧元可在未来两年内支付。

此外，欧洲投资银行将在2014-2016年间提供30亿欧元，欧洲复兴开发银行料总共援助50亿欧元。

其它资金将通过邻国投资支持基金(NIF, Neighbourhood InvestmentFacility)以举债方式筹集，该基金用于投资欧盟周边邻国的项目。

欧盟领导人将与乌克兰总理Arseny Yatseniuk讨论援助计划，后者将出席周四的峰会。

Yatseniuk在上月底就职后表示，未来两年乌克兰需要350亿美元才能维持下去。欧盟官员目前正在基辅，将对其资金需求进行更精确的评估，他们认为实际资金需求会远低于此。

**天然气供应与贸易优惠**

虽然乌克兰政府盼望得到欧盟的150亿美元资金，但这还要取决于政府能否与IMF就长期援助计划签署一项协议。

乌克兰多年来与IMF关系不睦，有迹象表明，协议可以签署，但IMF可能会对乌克兰提出一些严厉的经济政策要求。

同时美国也即将完成对乌克兰新政府的帮助计划，其中包括提供约10亿美元的贷款担保。美国还表示将派遣技术专家，就如何应对经济危机向乌克兰央行和财政部提供意见。

除财政援助外，欧盟还计划向乌克兰提供贸易优惠，本来亚努科维奇如果在去年11月签署一项合作协议，就可以得到这一优惠。但亚努科维奇拒绝签署，引发抗议活动最后导致他下台。

欧盟表示，还将通过从欧盟“逆向回流”天然气向乌克兰提供能源。目前乌克兰几乎完全依赖对俄罗斯天然气的进口。通过“逆向回流”，欧盟可以把来自俄罗斯等地的天然气供应给乌克兰。(完)

(编译 朱晓军/郑茵 审校 孙茉莉)

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