欧盟开始向乌克兰输气 力争破解输送路线难题

* 德国RWE开始向乌克兰输送少量天然气

* 乌克兰和斯洛伐克力争达成反向输送协议

* 俄罗斯秋季将开始铺设南溪输气管线

路透斯洛伐克/法兰克福4月15日 -欧盟周二进行史无前例的协商表明，其正在努力找寻解决办法以打破对俄罗斯天然气的依赖，并向乌克兰输气。

但欧盟要迅速克服沉重的输送挑战是一项艰巨的任务，既要避免违背约束性协议，同时要确保乌克兰能够支付天然气账单。

德国RWE(RWEG.DE)周二开始向乌克兰提供天然气，令压力得到些许缓解，这是欧盟增加向乌克兰供应的初步举措。

RWE表示，这综合了多个途径的天然气供应，根据2012年的协议框架，乌克兰最多每年可以获得100亿立方米天然气。

这将给乌克兰提供重大支持，使其能够削减俄罗斯天然气进口三分之一，尤其是之前俄罗斯将对乌克兰天然气售价提高近一倍，撕毁与乌克兰前总统签署的折扣协议。

问题在于要如何将天然气输至乌克兰。该国的天然气年消费量为550亿立方米。

波兰管线营运商Gaz-System称，该公司可每年输送15亿立方米，匈牙利或可输送35亿立方米给乌克兰，而罗马尼亚则可能输送18亿立方米，但并未就这些输送量达成确定的协议。

就输送天然气至乌克兰而言，在欧盟成员国中斯洛伐克所处的地理位置最佳，但要让当前四条从俄罗斯经乌克兰输送天然气至该国的管线反向输送，需要各方同意这么做不会违反当前与Gazprom的合约。

斯洛伐克经济部长Tomas Malatinsky称，斯洛伐克和乌克兰周二未能就此达成协议。

但双方正考虑在4月稍后签署备忘录，重新启用废弃的管线，将一条主要东西向管线的部分天然气，回送至乌克兰。

这条管线从10月开始可向乌克兰一年供应逾30亿立方米，明年春天供应量会提高至约90亿立方米。

“准备的备忘录是将东欧供应回送的一个做法，但我仍公开表示，在这非比寻常的情况下，我们还需要多更多的数量，”乌克兰能源部长Yuri Prodan向记者表示。

**南溪天然气管线项目**

分析师表示，欧盟反向提供天然气的做法虽然在需求温和的夏季有助于缓和俄罗斯出口减少的影响，但在冬季就不够了。

欧洲一些国家对俄罗斯天然气的依赖比乌克兰更大，譬如保加利亚，该国能源部长Dragomir Stoynev周二表示，他已经洽谈过万一俄罗斯切断供应，将从阿塞拜疆(亚塞拜然)进口天然气。

“我们正密切关注着乌克兰的局势。我们讨论了短期内的行动，以便能够保证天然气供应。”他在与阿塞拜疆能源部长NatikAliyev会晤后对记者表示。

Aliyev称，双方讨论将液化天然气运至希腊港口，并从那里转运至保加利亚。

目前，阿塞拜疆和希腊均无可提供液化天然气船货的终端。

俄罗斯推进其与欧洲相连的南溪(South Stream)天然气管道的建设，旨在绕过乌克兰，帮助俄罗斯扩大对欧洲大陆供应市场的份额，特别是对南欧的供应。

在之前与乌克兰政府发生摩擦后，俄罗斯投资数以十亿计的美元新建输气管，其中包括北溪(Nord Stream)管道，该管道绕过乌克兰向德国额外供气。

南溪管道计划向保加利亚供气，并在2020年底前进一步把天然气输送到欧盟。

Gazprom在这个项目中的合作伙伴--意大利石油生产商埃尼集团(Eni)(ENI.MI)曾表示，由于乌克兰冲突升级，南溪工程的前景存疑。欧盟也推迟了对该项目的批准。

尽管受到相关危机的影响，南溪工程的运作方仍表示，今年秋季将开始铺设第一段管线。(完)

(编译 李爽/王冠中/郑茵 审校 张荻/张若琪)

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