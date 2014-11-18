欧盟欲惩罚更多乌克兰分裂派 但未就制裁俄罗斯达成一致

资料图片：乌克兰政府大楼外的乌克兰国旗和欧盟旗帜。 REUTERS/Gleb Garanich

路透布鲁塞尔11月17日 - 欧盟成员国政府周一对更多乌克兰分裂主义分子采取冻结资产和禁止赴欧盟旅行的政策，不过他们虽然对乌克兰暴力冲突升级提出警告，却并未采取行动加大对俄罗斯的制裁力度。

欧盟成员国外长要求有关人员提供无规定数量的亲俄派分裂主义分子名单，准备在月底前对这些人实施制裁。

“制裁...是全盘策略中一项有效的工具，”欧盟外交及安全政策高级代表莫盖里尼在记者会上表示，她将在乌克兰新政府成立后立即访问基辅。她并表示，对于“在条件具备的情况下”访问俄罗斯持开放态度。

目前已有约120位乌克兰和俄罗斯官员被欧盟冻结财产并禁止赴欧盟旅行。

俄罗斯与西方国家因乌克兰问题产生的紧张关系在近期再度升温，因乌克兰东部分裂主义分子在11月2日举行选举、停火协议一再被违反且北约声称俄罗斯在最近几天向乌东部派遣坦克和部队，但莫斯科方面否认向乌派军。

欧盟成员国外交部长在声明中呼吁“不要再持续违反停火协议，同时撤回所有非法的外国军队、雇佣兵及军事设备”。

这些部长要求乌克兰加倍努力进行经济和政治改革，并敦促俄罗斯、乌克兰和欧洲安全与合作组织(OSCE/欧安组织)加强对话。

莫盖里尼表示自己准备好帮助解决这场危机，称“俄罗斯是引发问题的原因之一，但无疑也是解决问题的一个因素”。

莫盖里尼还要求各成员国外长讨论重启欧盟与俄罗斯对话的办法。

德国外长史坦迈尔将于周二访问基辅和莫斯科。

欧盟28国在对俄罗斯采取进一步的经济制裁方面分歧很大，担心制裁举措及俄罗斯可能采取的报复行动可能会损害本国经济。

这些部长暗示，除了已经祭出的针对金融、能源和国防领域的制裁举措外，要讨论任何有关加强经济制裁的举措，可能都必须等到12月18日和19日在布鲁塞尔召开的欧盟领导人会议。

波兰外长斯海蒂纳(Grzegorz Schetyna)表示，欧盟现在就应该开始着手准备，这样如果俄罗斯对乌克兰采取激烈行动的话，欧盟领导人就可以迅速对俄罗斯采取严厉制裁。

波罗的海国家、英国、波兰和瑞典等欧盟成员国一向要求对俄罗斯采取更加严厉的制裁，但奥地利、希腊和塞浦路斯等国则不愿这么做。(完)

(编译 郑茵/许娜；审校 杜明霞)

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