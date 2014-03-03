欧盟预计不会发出威胁制裁俄罗斯声明 料将敦促进行国际斡旋

路透布鲁塞尔3月3日 -几位官员认为，欧盟外长周一会晤磋商乌克兰局势时，不太可能发出类似美国威胁制裁俄罗斯的声明，可能会在俄罗斯与乌克兰政府之间进行调解。

此前俄罗斯议会在总统普京要求下，批准入侵乌克兰。此次欧盟外长紧急会晤预计会发出强烈谴责的声明，但不太可能立即实施惩罚性措施。

外交人士指出，欧洲各国政府将更为谨慎，不太可能直接宣布对俄罗斯实施制裁。

几个欧盟成员国可能会敦促在俄罗斯与乌克兰之间进行国际斡旋，可能的渠道包括欧洲安全与合作组织或联合国。

外交人士指出，德国、法国、英国、荷兰和芬兰等国倾向于进行调解，努力平抑危机。德国总理梅克尔周日晚间与普京通电话时提议开启政治对话。一位德国政府发言人表示普京接受了这一建议。

芬兰表示，欧盟领袖们或欧洲安全与合作组织将在“寻找并实施解决方案”的过程中扮演角色，尤其是在保护少数群体权利方面。(完)

(编译 石冠兰 审校 戴素萍)

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