欧盟将向乌克兰提供约5亿欧元单边贸易优惠

路透布鲁塞尔3月11日 -欧盟执委会周二同意，为支撑乌克兰经济，将向该国提供价值约5亿欧元的单边贸易优惠，取消一系列农产品和其他商品的进口关税。

欧盟贸易执委卡瑞德古特称，上述决定将立即生效，且至少会持续至今年11月1日，届时预计欧盟已经与乌克兰签署了全面的自由贸易协议。

卡瑞德古特称，贸易优惠的总价值估计为每年4.87亿欧元，其中多数(3.3亿欧元)来自于取消农产品和加工农产品的关税。

上述决定是欧盟在前总统亚努科维奇被罢黜后支持乌克兰的行动之一。

与此同时，欧盟正通过实施制裁，和其他一些有针对性的举措向俄罗斯施压，要求其从乌克兰克里米亚地区撤军。

以下为欧盟官员讲话的主要内容：

* 欧盟执委会主席巴罗索:欧盟将向乌克兰提供一年价值约5亿欧元的单边贸易优惠；

* 欧盟贸易执委卡瑞德古特:预计将在今年11月以前与乌克兰签署全面自由贸易协议。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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