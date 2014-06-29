欧盟与乌克兰签署自贸协议 乌停火时间延长72小时

路透布鲁塞尔6月27日 - 欧盟周五与乌克兰签订一项历史性的自由贸易协议，并警告有可能对俄罗斯进行更多制裁，除非亲俄叛乱分子在周一前平息乌东部的危机。

乌总统波罗申科从布鲁塞尔返回基辅后不久，在他的网站宣布，乌克兰政府军对亲俄分离分子的停火时间延长72个小时，至周一晚上10点。

波罗申科亲赴布鲁塞尔，与欧盟签署了一份意义深远的贸易政治合作协议，随即招致俄罗斯威胁，此举将引发“严重后果”。

格鲁吉亚和摩尔多瓦也签署了类似协议，进一步向欧盟靠拢。

乌克兰的停火协议原定截至日是周五。

波罗申科的网站称，延长停火时间，符合欧盟领导人为乌叛军设定的截止日的步调，欧盟要求乌叛军在周一前同意停火核实安排，归还属于基辅政府管辖的边境检查站，并释放人质。

欧盟领导人称，他们准备好随时再次举行会晤，对俄罗斯采取重大制裁。外交官员称，他们可能最早在下周针对新的俄罗斯个人和企业进行资产冻结。目前他们的名单上已经有60多个名字。

尽管欧盟已经确定了一个对俄制裁名单，但对落实制裁态度犹豫，因为部分成员国担心这样做会激怒他们的主要能源供应国。

乌克兰、格鲁吉亚和摩尔多瓦明确表示他们的最终目标是加入欧盟，但布鲁塞尔方面因为有不愿意欧盟进一步扩大的投票成员国向其施压，所以没有承诺会允许这三国加入。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)

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