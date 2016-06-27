欧盟执委敦促英国尽快采取脱欧行动 以限制不确定性（更新版）

(新增引语和细节)

路透柏林6月27日 - 欧盟数码经济执委厄廷格(Guenther Oettinger)周一表示，英国应该尽快实施脱欧行动，以限制困扰投资者的不确定性。

当英国首相援引里斯本条约第50条提出退欧申请时，英国才将会启动为期两年退欧程序。欧盟官员曾表示，卡梅伦可以于周二在布鲁塞尔会晤欧盟其它27国领导人时提出这一申请。

不过卡梅伦上周五在公投结果出炉后表示，他将在10月辞去首相一职，并把启动退欧程序留给他的继任者。厄廷格则对这卡梅伦一做法提出批评。

厄廷格对Deutschlandfunk德语电台表示：“不确定性每存在一天，就会妨碍投资者向英国和其他欧洲市场投资。”

上周五全球股市市值蒸发了约2万亿(兆)美元，此前一天英国投票退欧。英镑重挫至31年低点。

厄廷格称，英国退欧的决定应该不会逆转。此外，他还敦促其他欧盟国家要关注强化欧盟和解决实际问题上，比如眼下的移民危机，不要在契约性的变动上争论不休。

“作为欧洲团队的一部分，德国应该起到带头作用，”厄廷格说道。(完)