欧盟执委敦促英国尽快采取脱欧行动 以限制不确定性（更新版）

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
(新增引语和细节)
路透柏林6月27日 - 欧盟数码经济执委厄廷格(Guenther Oettinger)周一表示，英国应该尽快实施脱欧行动，以限制困扰投资者的不确定性。
当英国首相援引里斯本条约第50条提出退欧申请时，英国才将会启动为期两年退欧程序。欧盟官员曾表示，卡梅伦可以于周二在布鲁塞尔会晤欧盟其它27国领导人时提出这一申请。
不过卡梅伦上周五在公投结果出炉后表示，他将在10月辞去首相一职，并把启动退欧程序留给他的继任者。厄廷格则对这卡梅伦一做法提出批评。
厄廷格对Deutschlandfunk德语电台表示：“不确定性每存在一天，就会妨碍投资者向英国和其他欧洲市场投资。”
上周五全球股市市值蒸发了约2万亿(兆)美元，此前一天英国投票退欧。英镑重挫至31年低点。
厄廷格称，英国退欧的决定应该不会逆转。此外，他还敦促其他欧盟国家要关注强化欧盟和解决实际问题上，比如眼下的移民危机，不要在契约性的变动上争论不休。
“作为欧洲团队的一部分，德国应该起到带头作用，”厄廷格说道。(完)
(编译 王洋/孙茉莉; 审校 张明钧)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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