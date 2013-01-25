欧盟执委雷恩称目前欧元汇率或许并未高估

路透瑞士达沃斯1月24日 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩周四表示,欧元汇率目前或许并未高估,但欧盟希望避免货币战爆发,否则可能影响欧元汇率,并阻碍欧洲经济复苏.

雷恩还表示,欧元区国家在想办法帮助爱尔兰和葡萄牙今年完全恢复金融市场准入,并结束国际救助计划.

雷恩在达沃斯世界经济论坛上接受Reuters Insider采访时,被问及他是否担心其他主要国家央行采取的举措会导致欧元汇率高估,他回答道,"我不确定目前欧元汇率是否过高,但可以肯定的是,我们不愿看到爆发货币战,货币竞争性贬值将对欧元产生负面影响."汇率高估将使欧洲摆脱衰退的速度放慢.

他说,拥有相对稳定的汇率很重要,本次危机期间欧元稳定就发挥了作用,而且,我们已经爆发金融危机和债务危机,不想再出现汇率危机.

雷恩指出,正在考虑几个帮助爱尔兰和葡萄牙重回市场融资的建议,其中包括可能延长欧元区救助基金发放的救助贷款期限,或者提供新的防范性信贷.

他表示尚未做出决定,欧盟执委会将在3月提出帮助这两个国家撤出欧盟-国际货币基金组织(IMF)救助的方案.他还补充道,预计欧元区各国部长将在2月中旬至4月中旬做出决定.(完)

(编译 李爽; 审校 丁琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。