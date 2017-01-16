分析：2017年中国和欧洲继续力推汽车电动化转型 美国面临更多曲折

2017年1月9日，底特律，北美国际车展上的雪佛兰Bolt EV。 REUTERS/Brendan McDermid

路透底特律1月15日 - 多数汽车产业人士认为，电动汽车(EV)将在2017年获得长足进步，不过北美市场是个例外。

过去一周齐聚底特律出席一年一度车展的业内高管们表示，随着中国和欧洲实施更严格的排放法规，全球汽车生产商和一些消费者除了插电式汽车外，可选空间已少之又少，从而刺激电动汽车投资飙升。

“汽车电动化是不可逆转的趋势，”汽车零配件供应商法雷奥(VLOF.PA)执行长Jacques Aschenbroich称。通过侧重于电动、混合动力、联网及自动驾驶汽车，法雷奥过去五年将销售额提高了50%之多。

在欧洲，节能车越来越多地享受到补贴、减税及其它优惠，而内燃引擎汽车则面临越来越高的惩罚，包括驾驶及泊车限制等。

苦于主要城市深陷灾难级污染，中国也在大力推广插电式汽车。该国采取奖惩并施的政策，拿出数百亿美元补贴资助研发，并制定法规力争减少大城市化石燃料汽车的出行。

但是，美国的电动车发展可能还将经历更多曲折。

加州和其他一些州的监管机构正在推进一套可用于全国范围的规定，给予电动车或“零排放”汽车更多指标。

但2015年美国新注册的充电汽车出现下滑，2016年纯电动汽车的市场份额进一步减少至0.37%，因为低油价刺激了耗油量大的运动型汽车和皮卡的需求。

美国候任总统特朗普已经做出承诺，要撤销一些环保和气候方面的规定。代表大汽车公司的团体请求特朗普重新评估奥巴马政府制定的直到2025年的节能目标，即便该规定周五已经被奥巴马政府签署生效。

汽车公司还请求特朗普制定出一套全国统一的汽车排放规定，这可能给加州和其他州的电动汽车指标带来司法挑战，因为他们实施的是另一套标准。

**电动车成为全球潮流**

在底特律的行业高官们表示，虽然可以限制电动车在美国的发展，但难以阻止其走向全球市场，因为中国和欧洲在推行扩大电动车销售的政策。

这也是为什么福特汽车(F.N)在推进此前宣布的投资计划，该公司拟到2020年投资45亿美元用于生产电动汽车。

“行业在改变，基础设施开始成型，这是为什么我们认为未来15年电动汽车的车型数目将会超过汽油汽车，”福特汽车CEO Mark Fields在宣布投资7亿美元在密西根州Flat Rock生产电池驱动SUV和其他电动汽车的计划时表示。

要促进这股电动化的趋势，行业高层人士表示，他们需要得到政府的更多协助。

在中国、欧洲及美国，汽车制造商正在疾呼，将基础建设的新资金用于公共电动汽车充电网络。

在美国，电动车制造商正在争取，消费者购买全电动车享有一笔7,500美元联邦税补助的措施继续实施。即使特朗普企图取消这项补助，由于必须经由国会行动，势必要花费一段时间。

“世界走向电动化，这已经是共识，”加州空气资源委员会主席Mary Nichols在车展间隙表示，她指出，所有汽车制造商都在整个产品阵容上投资电动车款。她表示，问题只在于时机，而非目标。

中国电动车市场已在底特律车展展现影响力，汽车制造商展出插电式混合动力车及电动车，尽管这些车款在美国的销量料将有限。

IHS Automotive预测，中国插电式汽车出货量将在2019年达到100万辆，比美国早四年。中国市场2015年的销量增长了三倍，去年再增长55%，达到34.8万辆，而美国仅有13.8万辆。

“电动车的未来要看的是中国，而非美国，”雷诺-日产主管Gerard Detourbet日前指出。“中国是不得不行动--这是最大的区别。”(完)