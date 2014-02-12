欧美复苏撑起中国1月外贸“开门红”

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
* 1月外贸迎来“开门红”
* 进出口增速远超预期
* 贸易顺差创五年次高水准
* 对外贸前景仍不能太过乐观
* 人民币升值压力犹存
采写 路透北京中文部；撰写 乔艳红
路透北京2月12日 -受欧美经济回暖推动，中国1月外贸迎来“开门红”，进出口同比增速超预期跃升至双位数。但考虑到春节因素的扰动，业内人士认为需等待2月数据出炉后再综合判断，目前对外贸前景仍不能太过于乐观。
海关数据并显示，1月贸易顺差再度突破300亿美元，创下五年来次高水平。全年来看预计人民币兑美元将延续小幅度升值，“破6”是大概率事件。
“数据超出预期，首先是确定了一个‘不确定’，也就是说以美国为代表的全球经济增长比去年好，这是越来越能够确认的，”申银万国首席宏观分析师李慧勇称。
他并表示，前期制造业PMI新出口订单指数的表现并不是很好，这和1月出口数据有打架的现象，因此应该结合1月和2月的贸易数据综合判断，是否有持续的超预期情况出现，“现在贸然下结论不是特别严谨。”
“全年来看人民币仍有升值压力，年内破6是必然的，估计年底在5.9左右，”他说。
中国海关周三公布，2014年1月出口同比增长10.6%，进口增长10.0%，远高于路透调查预估中值2%和3%，其中进口增速更创出六个月新高；当月贸易顺差318.6亿美元，亦高于路透预估中值236.5亿美元，且为2009年1月以来次高水准，期间最高点是去年11月的顺差338亿美元。
浏览中国进出口增速及贸易顺差图表，请点击 link.reuters.com/nyq76v
“尽管去年年初的贸易数据因为套利因素导致增幅较大，基数较高，但今年1月的进出口仍保持两位数的增幅，显然与欧美发达经济体的整体经济回升有直接关联，”中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁亦评价道。
他表示，这表明中国外贸仍然无法与欧美主要经济体脱钩，只能说明外贸开局良好；但因1月份有春节因素，且单月的数据往往受节日因素扰动较多，因此单月的数据并不具趋势性。
超预期的中国贸易数据，加上美联储（FED）主席叶伦对经济前景看法乐观，提振投资者风险意愿，带动亚洲股市周三连续第四个交易日上涨，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨约0.8%；对中国经济敏感的澳元兑美元上涨0.2%，伦敦布兰特原油期货和期铜分别上涨0.1%和0.6%。
中国股市沪综指.SSEC早盘亦微幅收高0.06%，不过人民币/美元则未对强劲的贸易数据作出积极反应，早盘略走贬，整体上维持近日在6.06元附近的窄幅盘整。
**外贸前景谨慎乐观**
此前出炉的宏观经济先行指标--中国1月官方制造业采购经理人指数（PMI）下滑至50.5的六个月低点，其中新订单指数亦降至50.9的六个月最低水准；而更侧重中小企业的汇丰中国1月制造业PMI终值再度回落至荣枯线下方，有受访企业提及部分主要出口市场需求有所走软。
再加上去年前几个月受虚假贸易影响，出口基数偏高，这些都是促使分析师原本揣测1月进出口增速可能偏低的主要原因。但实际数据却着实令市场惊喜，1月外贸迎来“开门红”。
首创证券研究所副所长王剑辉指出，1月贸易数据明显受春节因素影响，有失真的成分，因为2月过春节，相当部分的业务量就提前到1月做了；当然也有欧美经济温和复苏、外部环境有一定改善带来的拉动作用。
“2月份进出口数据预计会有明显回落。展望更长的时间，预计今年的外贸增速将与整体的宏观经济增速相匹配，进出口增速都维持在5-8%这个区间内，”他说。
海关发布的新闻稿显示，1月中欧和中美双边贸易总值分别增长14.6%和8.8%，远高于去年全年增速2.1%和7.5%；中国和东盟贸易总值增长11.3%，去年为增长10.9%；中日双边贸易亦增长7.8%，扭转去年全年下滑5.1%的颓势。
中国银行国际金融研究所高级研究员周景彤也称，外部环境在好转，中国对美欧和东盟的贸易增速都比较快，今年经济不多的亮点之一就是出口可能比去年好一些。
但他认为，全年要保持10%的进出口增速还是比较困难的，而且用1月情况做全年走势的判断虽然有参考价值，但意义不是特别大，毕竟国内生产成本上升比较快，且外部环境好转力度有多大都是不确定的。
“现在维持全年出口增长8%、进口增长7.5%的预测不变，”他说。(完)
(审校 张喜良)
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