欧盟称中美等国应与欧洲国家一道修复全球经济

路透布鲁塞尔5月26日电---欧盟领袖在20国集团(G20)6月峰会前夕指出,美国和日本需要解决其税收问题,而中国必须放松对人民币的管制,因这些国家与欧洲一道肩负修复全球经济体质的责任.

欧盟(EU)执委会主席巴罗索和欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)在一封给欧盟27个成员国的信件中表示,欧洲在尽其所能.

信中指出,"欧盟已加紧行动,并视确保欧元区金融稳定为己任,并将持续这样做."

"现在是G20所有成员国加强努力并加深合作的时候了,以此来确保全球经济持续复苏."

信中尤为关注美国能否避免跌入"财政悬崖",并呼吁中国释出改革举措.

信中写道,美国和日本也需要实施"可信的中期财政调整计划."

"我们亦应呼吁中国继续强化其社会安全网,进一步执行结构改革,并转向市场主导汇价."

巴罗索和范龙佩指出,数据显示欧盟内部不平衡正在减少,尽管需要做的工作更多了,在这里所指不仅包括赤字国家,还包括盈余国家.

**平衡经济成长和财政整顿**

G20成员国一要求匿名的高级官员表示,许多国家将在洛斯卡洛斯争取促进财政整顿和经济成长之间的平衡.

"有观点认为财政整顿不应损及经济成长,强调促进全球经济成长举措的重要性,"这位官员称.

他还表示,各国准备传递明确信号,支持欧元区并维持欧元区一体化.

本周欧盟非正式会议也支持希腊留在欧元区,并遵守承诺.周五的信件重申了这一观点.

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德也要求希腊遵守规定.她在接受英国卫报采访时表示,希腊民众必须承担责任并缴纳税款.

**财政架构**

范龙佩和巴罗索表示,欧盟在实施IMF的改革,这是全球改革的一环,藉此强化金融架构.

"我们将强调,全面实施2010年改革对於促进IMF合法性、可信度和有效性是至关重要的要件,"信中称.

他们补充道,IMF成员国应准备就评估IMF份额规定展开"有建设性的讨论",把提升IMF责任、监管和效率的必要性纳入考量.

信件称,金融市场改革应是G20国家讨论的另一重要议题.

"到2013年欧盟所有金融改革有望全面落实,我们希望我们的夥伴国将与我们共同前进,"欧盟领导人称.

他们还敦促G20国家解决贸易壁垒问题,作为使经济回归正轨并促进成长和就业的又一条途径.

"最近保护主义升温是另一隐忧,G20国家应加强现有监管机制,改善讯息通知和透明度,"信中称.(完)

--编译 石冠兰/李爽; 审校 戴素萍

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