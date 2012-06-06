欧元区5月PMI全面下滑 美国和中国服务业小幅增长

* PMI数据显示,欧元区所有主要经济体均呈现下滑

* G7财经首脑同意共同行动应对欧元区问题

* 美国与中国服务业在5月微升

* 投资者关注周三的欧洲央行会议

路透伦敦/纽约6月5日电---最新Markit企业调查显示,欧元区所有主要经济体目前呈现程度不同的下滑形势.这让欧洲领导人面临更大压力,需采取行动以避免该地区成为新的全球危机中心.

七国集团(G7)财经首脑就欧元区债务危机问题召开紧急会议,周二公布的最新采购经理人指数(PMI)突显出这场会议的必要性.

根据PMI数据,欧元区的民营经济5月以近三年来最快速度萎缩,就连德国也不再幸免,受到希腊和西班牙问题带来的冲击.

PMI用於衡量全球数以千计企业每个月的情况,而欧元区数据呈现一边倒的黯淡,盖过了其它地区正面数据的影响.

美国服务业上月增幅略加快,新订单数据改善.中国服务业的扩张步伐创19个月来最快.另外一项数据显示,5月全球民间行业活动略放缓,不过仍勉力录得连续第34个月增长.

Jefferies经济分析师Thomas Simons说道,美国的数据"并没有表明服务业或是整体经济正滑向衰退,不过也确实表明经济正步入低成长率轨道."

数据公布後,美股上升.美国现货公债价格下滑.欧元下滑,此前西班牙称信用市场的大门正在对其关闭.

G7会议对市场几无影响,因没有迹象显示各国财经首脑同意采取切实措施来解决西班牙和希腊问题.目前市场屏息以待欧洲央行(ECB)周三的政策会议.

西班牙银行业危机带来的风险令金融市场忧心忡忡,而希腊6月17日举行的大选可能会导致该国退出欧元区,并爆发更多的经济动荡,也让市场焦虑不已.

在欧洲决策者疲於应对越来越多的问题之际,欧洲危机也可能拖累全球经济再次陷入衰退.

在G7财长周二举行电话会议後,市场聚焦於周三的欧洲央行会议以及周四美联储主席贝南克的国会证词.

"在希腊选举之前,这种不确定性将萦绕不去.即使选举结束後也不会消散,因为无论结果如何,他们都不大可能作出一个明确的决定,"高盛资深欧洲分析师Dirk Schumacher说.

**政治和经济层面的不确定性**

Markit欧元区5月综合PMI从4月的46.7降至46.0,为2009年6月以来最低,连续第四个月低於50的荣枯分水岭.5月综合PMI终值与初值相差不大.

特别值得注意的一点是,德国经济在第一季扶助整个欧元区避开衰退後,目前未再显示如此有力的增长.

"企业称业务活动受到政治与经济不确定性加剧的冲击,这些不确定性因素令欧元区与其他地区已然疲弱的需求进一步恶化,"PMI调查机构Markit的首席分析师Chris Williamson表示.

德国4月工业订单创2011年11月以来最大降幅,因海外订单枯竭.这成为该国经济正在放缓的又一迹象.

**关注央行举动**

PMI数据通常是追踪经济成长的良好记录,但似乎与欧洲央行总裁德拉吉有关今年经济逐步复苏的预测背道而驰.

"尽管最终方案必须带有某种形式的政治性,欧洲央行至少可确保拿出一个解决方案.周三的欧洲央行会议将引人关注,静观德拉吉将愿意暗示到什麽程度,"高盛的Schumacher说.

大多数分析师预计,欧洲央行将维持利率在1.0%的纪录低位水平,但越来越多的少数派分析师认为其将很快降息.

美国经济近来的表现胜过欧元区国家,但连续三个月新增就业岗位数字疲软已令美国联邦储备委员会(FED)面临更大压力,需要采取更多政策举措以提振步履蹒跚的经济复苏.

美国供应管理协会(ISM)周二公布,5月非制造业指数为53.7,预估为53.5.4月为53.5.

但该数据就业分项指数跌至去年11月以来最低,加上此前公布的5月非农就业数据逊於预期,这为美国就业增长趋缓提供了更多佐证.

周二公布的数据显示,汇丰中国5月服务业PMI继续攀升至54.7,创下19个月新高,得益於新业务继续增长和企业看好未来成长.

另外印度5月PMI数据显示,5月该国服务业增长速度为三个月来最快.(完)

--编译 郑茵/孙茉莉/王兴亚/肖群英;审校 徐文焰

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