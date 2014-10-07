西班牙有四人入院受监看 因疑似感染埃博拉病毒

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透10月7日 - 西班牙卫生当局周二称，包括之前接受埃博拉病毒检测的一名护士在内的四人已入院并接受监看，因怀疑四人有可能感染该病毒。
马德里卫生系统的官员对媒体表示，入院的四人包括护士的丈夫、一名来自疫区的旅行者和另外一名医务工作者。
官员表示，该护士假期期间未离开马德里，目前其正在用之前感染病人的抗体进行治疗。(完)
(编译 王洋; 审校 田建华)
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路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：