西班牙有四人入院受监看 因疑似感染埃博拉病毒

路透10月7日 - 西班牙卫生当局周二称，包括之前接受埃博拉病毒检测的一名护士在内的四人已入院并接受监看，因怀疑四人有可能感染该病毒。

马德里卫生系统的官员对媒体表示，入院的四人包括护士的丈夫、一名来自疫区的旅行者和另外一名医务工作者。

官员表示，该护士假期期间未离开马德里，目前其正在用之前感染病人的抗体进行治疗。(完)

(编译 王洋; 审校 田建华)

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