独家：欧盟准备取消对96%的美国商品征税 以达成自贸协议

* 欧盟与美国周一将提出允许对方进入本地市场

* 欧盟将提议取消对96%的美国商品征税

* 目前税率已然很低，但仍是企业的沉重负担

路透布鲁塞尔2月6日 -了解相关提议消息人士对路透称，欧盟在与美国就达成全球规模最大的自由贸易协议的谈判中，将提出取消对近乎所有美国商品征收关税。

消息人士表示，这一提议将于下周一提出，一周以后欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)和美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)就将举行面对面磋商。

欧盟执委会将向美国表达开放本地市场的诚意，而美国官员预计也将这样做。

了解欧盟提议的官员对路透表示，欧盟将提出取消96%的美国商品现有进口关税，仅保留对牛肉、禽肉和猪肉等几种敏感产品征税。

“这只是第一步，但它传递出一个讯息，那就是未来没有哪个行业可以完全不受自由化的冲击，”一名参与准备欧盟提议的人士指出。这名官员不愿具名，因为事关敏感。另外两名欧洲官员也证实了上述提议。

美国和欧盟之间的税率已经很低，双方认为，达成跨大西洋贸易协议，取消关税障碍，会给企业带来更大经济利益。

约翰霍普金斯大学教授Dan Hamilton表示，欧盟和美国拥有8.15亿人口，鉴于其市场规模，削减关税的确具有重要影响。

“仅在削减关税方面就是美韩贸易协议规模的五倍，这是美国的一个重要协议，”他在最近访问布鲁塞尔时谈到该协议时表示。

**巨大经济效益**

美国和欧盟都在努力敲定一份贸易协议，希望藉此每年给双方各带来约1,000亿美元的经济效益。这项协议如果达成将囊括全球一半的经济产出。

周一的市场准入提议互换同时进行，这样就不会有哪一方占优势。这是去年7月启动协商以来的首个具体举措，但贸易协商期间提议可能进行重大调整。

了解提议互换的官员表示，欧盟的提议分四个部分。

首先，如果美国采取对等措施，欧盟将提议免除96%的关税。

欧盟将提议把另外3%的商品纳入两个过渡类别，在取消关税前有3-7年的过渡期，让欧盟产业有时间进行调整。

其中可能包括商用汽车和一些农产品。

最后一个类别是敏感性产品，比如牛肉、猪肉和鸡肉等，这些产品将继续受到保护，但欧盟将给予美国更大的进口配额，具体数字稍后再做决定。

去年，欧盟同意允许从加拿大额外进口45,000吨牛肉，预计美国配额扩大幅度至少是其两倍。法国及爱尔兰身为牛肉生产大国，对此已表达疑虑。

欧盟执委会对此不愿置评。欧盟一位官员说执委会正在准备下周提出的交换条件，但拒绝提供更多细节。

所有降低贸易成本的举措料将对企业带来好处，特别是像福特汽车(F.N)、通用汽车(GM.N)、大众汽车(福斯汽车,Volkswagen)(VOWG.DE)这类在美欧均有工厂的汽车商。

进口至美国的欧盟汽车须缴纳2%关税，而欧盟对美国汽车设定的税率为10%。卡车与商用休旅车的课征税率甚至更高，汽车制造商每年的负担大约为10亿美元。(完)

(编译 徐文焰/李爽/李婷仪 审校 孙茉莉/张涛)

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