焦点：经济增长的奖牌恐怕无人能得

* 欧元区制造业可能低位企稳

* 美国第二季经济料迟滞,英国衰退料持续

* 中国担心出口将受欧元区困境打击

全球经济记者 魏伦

路透伦敦7月22电---奥运会将於周五在伦敦揭幕.与"更快、更高、更强"的奥运精神相比,"更慢、更低、更弱"或许是很多参赛国家经济状况的更好写照.

若未来一周出炉的欧元区、美国和英国数据果如预期所料,那这些大经济体恐怕都站不上领奖台.

就连中国这个长期以来的增长冠军,也显得气喘吁吁.

尽管央行以低息资金为经济注入促进增长的荷尔蒙,全球经济仍可能原地踏步一段时间,因为担心美国可能跌落财政悬崖、中国趋势性放缓,而且欧元区危机仍在持续.

欧元区7月采购经理人指数(PMI)料远低於荣枯分水岭50,暗示经济衰退.最好的情况也只会是制造业与服务业企稳.这项初步调查数据将於周二出炉.

另两个可供初步判断第三季状况的数据--德国IFO企业景气判断指数和比利时领先指标,都将於周三公布,预计将显示小幅恶化.

"经济前景和欧元区主权债务的风险趋於下行,我们认为在未来三个月内欧洲央行降息的可能性极高,"瑞穗首席欧洲分析师Riccardo Barbieri表示.

**艰难前行**

分析师认为,欧洲带来的阻力因素将推动第二季美国国内生产总值(GDP)环比年率增幅从第一季的1.9%回落至1.8%.该数据将於周五公布.

以欧元区作为主要贸易夥伴的英国表现还要糟得多.周三将出炉的数据料显示,英国经济在4-6月萎缩0.2%,为连续第三季萎缩.

国际货币基金组织(IMF)上周调降全球和欧元区经济预期,指责欧元区决策者在危机应对上犹豫不决.

IMF以异常直接的措辞要求欧元区成员国政府作出"毫不含糊的承诺",并敦促欧洲央行"大规模"购买公债来应对该地区问题.

中国经济成长步伐为三年来最慢,也一直面临采取果断行动的压力.欧洲是中国最大的出口市场.

瑞银分析师汪涛称,欧元区萎靡不振导致外部需求下滑,是她在预判2012年剩余时间里中国投资驱动式经济增长复苏时,所要考量的两大主要风险因素之一(另一个因素是房地产市场进一步下滑).

投资者将仔细检视周二即将公布的7月汇丰中国采购经理人指数(PMI)初值的出口订单数据.

**增长VS节支**

欧洲出炉的数据疲弱,将助燃各国政府是否应给予自身更多时间来削减高企的债务及赤字的争论.

欧元区则已同意西班牙推迟达成减赤目标.国际货币基金组织(IMF)上周建议英国,如果该国经济增长到明年初还未加速,就应该延缓财政紧缩计划.

日本野村总合研究所首席分析师辜朝明表示,从受困欧元区成员国出逃的资金正在令英国、德国、日本及美国受益.

辜朝明称,这些受益国的公债收益率因此处於极低的水平,应该借贷及支出以支撑整体需求.然而,这四国中的前三国明显对实施财政刺激举措毫无兴趣.

"只有美国在这方面有所动作,尽管目前也只是总统延长现有减税政策的提案.这几乎不足以支撑全球经济,"他说.

不过在西方陷入严重的债务危机之际,尝到过度借贷的恶果时,难道就没有其他方法可以提供足够支撑,成长将持续迟缓好几年吗?

毕竟,那是美国经济学家Ken Rogoff和Carmen Reinhart从2009年金融危机研究中所得来的结论.

欧洲政策研究中心主任Daniel Gros对此更加深入探讨.

Gros说,从主权债务市场压力所扩散出来的巨大冲击来看,欧元区的相对表现可能从此恶化.

Gros在VoxEU.org的一篇文章中说,政府追求撙节以降低债务仍然是对的方法,即使暂时得承受失业及产量缩减的代价,因为若不采取紧缩,公共债务的比例将变得难以持续.

"节支政策虽必须付出代价,但那不代表该舍弃它."他说.(完)

--编译 程琳/王翔琼/兰秀娟/李婷仪;审校 徐文焰/张荻/吴云凌

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