欧美经济表现不济 中国有望引领全球复苏

* 中国经济看来即将出现转机

* 中国或为全球经济保持增长的关键

* 美国经济成长放缓,欧洲经济下滑

* 中国数据或表明,该国经济在不确定环境下具有抗压性

记者 Stella Dawson/Nick Edwards

路透5月6日电---美国经济在疲弱中跋涉,欧洲正在与经济衰退苦苦抗争,中国有可能成为拯救者,其显示出的经济抗压性在经济不稳的大环境下带给人安慰.

作为全球第二大经济体,中国对於稳定全球经济增长势头的重要性似乎更胜以往,本周将要公布的一系列经济数据料将进一步证明,该国经济在第一季完成触底,正展开逐步回升之势.

中国第一季经济成长率为将近三年来最弱,国内生产总值(GDP)仅增8.1%.增长放缓的同时,其两大贸易夥伴--欧元区和美国的形势也在恶化.

两方面因素加在一起,令人益发担心中国经济也将走向疲弱,并有可能阻挠其经济重心由出口向内需消费的转变,而这种转变被经济学家视为全球经济恢复稳健增长的必要条件.

近期美国经济数据好坏参半,特别是4月就业报告更是让人大为失望,非农就业岗位仅增长11.5万个,为连续第三个月聘雇活动放慢.在这种情况下,中国的增长就显得更加重要.

在欧洲,企业活动在上月转差,法国和希腊举行大选,且西班牙在解决国内银行业问题上步履维艰,这些都加大了欧洲政治不确定性.

与之形成对比的是,中国4月制造业活动升温,说明中国经济放缓的程度可能正在减轻.

世界银行首席经济学家林毅夫仍相信中国能够实现经济软着陆,因对於技术创新的投资较大,应能提升劳动生产率,提高收入并促进向消费型经济增长的转变.

"我认为中国能够维持8%的经济增长率."林毅夫周五表示.

这一观点得到投资银行业经济分析师的普遍认同."我们相信中国经济正在显露温和的复苏迹象."渣打银行的一份客户报告称.

哈佛大学经济学教授Kenneth Rogoff则要谨慎一些,称中国过份依赖投资来推动经济增长.

他在Project Syndicate网站上撰文指出,投资占中国GDP的将近一半,占比为全球平均水平的两倍,为推动GDP的增长,政府对金融体系进行大力干预,压低借款成本并牺牲储户的回报.

在出口型经济增长难以为继的情况下,固定资产投资支撑了中国的经济,而政府又对因此而滋生的房地产投机泡沫进行打击,这一行动正在开始产生不利影响.因此,将於周五公布的4月数据可能显示,经济活动进一步放缓.

花旗分析师估计4月城镇固定资产投资同比料增长20.4%,低於第一季的20.9%增幅,他们表示中国经济回升的势头真正增强,可能要等到第三季.

Rogoff认为,这种投资推动是不牢靠的,而允许人民币更加自由浮动则能协助中国的重新平衡更加顺利.他表示,"中国的经济仍受困於巨大的失衡问题,而汇率迈向更加弹性将可充当安全阀和缓冲器."

但在上周举行中美战略与经济对话後,北京当局对於加快人民币改革的呼吁看来无动於衷.上周美国财政部长盖特纳再次呼吁人民币更具弹性.然在中国官方报纸一篇文章中,有家中国重要研究机构称,目前人民币汇价保持良好.

**贸易数据**

中国周四出炉的贸易数据,可望进一步支撑这番说法,即人民币汇率不再使其在全球市场享有不公平的优势.中国商务部部长陈德铭指出,4月贸易顺差约为100亿美元.

这约是3月53.5亿美元的两倍,但较上年同期大幅减少,且不足以显示国外对中国出口的需求反弹正推动中国前进.

"陈德铭的评论暗示,4月出口将低於正常水平,此为第二季经济成长将较上季疲弱的预兆,"ING亚洲研究主管Tim Condon在研究报告中表示.

然路透调查分析师预估,中国第二季国内生产总值(GDP)料将上年同期成长8.3%,2012年全年则可望成长8.4%.

美国也将在同一天公布3月贸易数据.美国贸易逆差料从460亿美元扩大至500亿美元,因零售销售拉抬进口且油价攀升.

中国将於周五公布零售销售,4月料较上年同期成长15.5%,持续温和扬升的趋势,3月时为成长15.2%.

"今年以来都市和农村人均收入的成长脚步一直快於GDP,这将支持在低通胀环境下的消费成长,"花旗银行表示.

根据瑞银,同一天公布的消费者和生产者物价通胀数据则料将显示物价压力进一步放缓,食品成本料较上月下滑,有望抑制CPI同比涨幅在3.4%.

这将为北京当局提供更多支撑经济成长的空间,可以下调银行存款准备金率.近几个月存款准备金率已调降100个基点.

"我们仍预期年底前还会有两次各调降50个基点的行动,其中一次是在第二季,藉此稳定流动性,"美银美林在研究报告中表示.

瑞银预测,本周出炉的4月新增贷款将降至7,800亿元人民币,3月则为1.01兆(万亿)人民币,这为进一步调降准备金率再添理由.(完)

--编译 郑茵/戴素萍;审校 张涛/张荻

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