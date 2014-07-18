Shire与艾伯维最快可能周五宣布530亿美元合并案--消息

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透7月17日 - 两位知情人士周四透露，英国制药商Shire(SHP.L)与美国药企艾伯维(AbbVie)(ABBV.N)计划最快于周五早上宣布价值530亿美元的合并案。
Shire本周稍早称，在艾伯维提高报价后，已经准备好向股东推荐。Shire总部设在都柏林，出售治疗罕见疾病的药物。
在Shire拒绝四次报价后，艾伯维上周日将收购Shire的报价提高至每股53.20英镑。艾伯维总部设在芝加哥，产品包括畅销的关节炎药物Humira。
消息人士提醒称，该交易完成仍可能需要更长时间，报价截止日期或推后。
根据英国收购法规，艾伯维需要在7月18日前选择向Shire提出最终报价，推后报价期限，或是放弃收购。
Shire和艾伯维代表均拒绝置评。(完)
(编译 朱晓军；审校 石冠兰)
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