欧洲央行执委称欧美货币政策明显分化

路透巴黎9月18日 - 欧洲央行(ECB)执委科尔周五表示，欧元区和美国的货币政策正处在不同的道路之上。前一日美联储未做出加息的决定。

“无论怎么样，也不管美联储决定如何，欧元区和美国的货币政策轨迹都是十分不同的，”科尔在巴黎的一次会议上表示。

他还表示，整体而言全球经济增长前景已暗淡下来，新兴经济的前景明显恶化。

“风险仍趋于下行，这与全球形势的不确定性有关，”科尔说。

他表示，欧元区的通胀率仅会非常缓慢地上升，经济活动应该会持续复苏，但要比之前预计的要慢。(完)

(编译 王洋; 审校 李春喜)

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