欧洲央行执委称欧美货币政策明显分化

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透巴黎9月18日 - 欧洲央行(ECB)执委科尔周五表示，欧元区和美国的货币政策正处在不同的道路之上。前一日美联储未做出加息的决定。
“无论怎么样，也不管美联储决定如何，欧元区和美国的货币政策轨迹都是十分不同的，”科尔在巴黎的一次会议上表示。
他还表示，整体而言全球经济增长前景已暗淡下来，新兴经济的前景明显恶化。
“风险仍趋于下行，这与全球形势的不确定性有关，”科尔说。
他表示，欧元区的通胀率仅会非常缓慢地上升，经济活动应该会持续复苏，但要比之前预计的要慢。(完)
(编译 王洋; 审校 李春喜)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。