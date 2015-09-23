焦点：欧美政策背道而驰 欧元疲软押注风潮再起

图为美元现钞和一枚欧元硬币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦9月22日 - 认为欧元兑美元会走软的押注今年多数时间都显得孤立无援，但如今这类押注终于迎来了曙光，因为投资者预期欧洲央行进一步放宽货币政策的机率上扬。

数月来欧洲央行和美国联邦储备委员会(美联储/FED)的货币政策背道而驰的情形昭然若揭。面对美国经济改善的迹象，外界预计美联储会加息；而欧洲央行料将维持宽松政策，因欧元区增长和通胀均表现疲软。

尽管如此，欧元力排众议，从3月份略低于1.05美元的水平起涨，到了上周更是逼近1.15美元。

但如今看来，欧元恐怕还是摆脱不了下跌的命运。尽管美联储上周维持利率不变，但美联储决策人士称今年仍有可能加息；而欧元区决策人士则称，欧洲央行有可能扩大通过购买资产刺激经济的政策规模。

衡量外汇期权需求的一个月和三个月欧元/美元风险逆转指标显示，市场看跌欧元程度创逾七周之最。未来外汇波动程度指标隐含波动率也上升。

“我们预计欧洲央行扩大宽松举措将令汇价突破近期交易区间，并重燃欧元兑美元跌势，”巴克莱外汇策略部欧洲主管Marvin Barth称。

“欧洲央行的工作重点应重新侧重于欧元区愈发明显的脆弱性及欧元进一步疲软。”

欧洲央行首席经济学家普雷特重申，一旦经济动荡致使需采取行动时，欧洲央行将“迅速且果断”修正其万亿欧元购债计划。此番讲话发表后，欧元的偏空气氛重燃。

相比之下，在大西洋另一端的美国，两位美联储决策者周一明确表示，2015年很有可能升息。的确，投资者预期12月升息的机率有50%。

“由于更多投资者押注美联储可能在12月升息，我们认为欧元兑美元将承受更大压力，”野村驻伦敦外汇策略师Yujiro Goto称。

周二，欧元兑美元触及1.12下方的两周低位，自上周五所及高位1.1460回落。欧元兑避险货币日圆亦跌1%。

**大举押注**

美联储与欧洲央行政策前景迥异，导致大量押注作多美元，同时又有大量押注作空欧元，但由于美联储推迟升息预期，这些押注大多并未解除。

截至9月18日当周，美元净多仓下降至逾一年最低点。

这带动美元走贬，扶助欧元由3月触及的12年低点1.0457美元回升。

此外，中国8月安排人民币贬值，导致全球市场震荡后，以欧元作为融资货币的利差交易未被解除，也令欧元受到支撑。人民币走贬与全球经济放缓疑虑的余波，令欧元在8月24日触及1月中以来最高水平1.1728美元。

在欧洲央行将存款利率调降至负值，透过资产购买计划向金融体系挹注欧元后，这些利差交易开始出现。

由于对欧洲央行进一步放宽政策的预期再现，其中可能包括进一步调降存款利率，交易商称投资者与投机客正在重新集结将再度作空欧元。

“依据欧洲央行提升量化宽松政策规模的可信度，我们预计欧元/美元有可能再跌6-10个大点，”高盛分析师在周一发布的一项报告中表示。高盛预期欧洲央行的资产购买计划将持续至2017年中期。(完)

(编译 孙国玉/许娜/陈宗琦；审校 张明钧/李爽/于春红)

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