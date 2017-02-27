若遭特朗普征收惩罚性关税 欧洲须以牙还牙--默克尔盟友

路透柏林2月25日 - 德国基民党秘书长考德(Volker Kauder)在接受一家报纸采访时称，如果美国总统特朗普采取行动抵制外来竞争者以保护美国行业，那么欧洲也应对进口自美国的商品征收惩罚性关税。考德是德国总理默克尔的盟友。

特朗普曾威胁要对进口到美国市场的德国汽车征收35%的边境税，称这将有助于增加美国就业。

“如果特朗普对德国和欧洲产品征收惩罚性关税，那么欧洲应当也对美国产品征收惩罚性关税，”考德接受Funke媒体集团采访时表示。相关报导于周六发表。

“我们无法接受这一切，”考德还称。

他说，德国官员将不得不提醒“我们在华盛顿的朋友们”，以往的贸易战表明这样的举措只会导致两败俱伤。

“我们只能冷静而自信地表示：如果特朗普真的像他说的那样做，那么欧洲必须要作出反应，”考德称。

德国外交部长兼副总理加布利尔(Sigmar Gabriel)已提出建议，如果特朗普政府奉行贸易保护主义政策，欧盟应当将经济政策重心再度转向亚洲。(完)