欧美监管机构开天价罚单令银行业者忙赎罪

路透伦敦12月24日 -美国和欧洲的监管机构今年对银行业的罚款创下纪录高位，罚款与和解费用超过430亿美元。全球监管机构日益紧密合作，对金融业进行整顿。

美国和欧洲银行受到处罚的不当行为包括，违规销售美国抵押支持债券、操纵利率、进行高风险交易，比如摩根大通(JPM.N)的“伦敦鲸”事件。

全球监管机构让银行业对不当行为进行检讨，深度远超过以往。美国监管机构的出手更为凌厉，开出的罚款是欧洲的10倍还要多。

根据汤森路透估算，今年银行业向美国联邦和州政府当局支付的罚款与和解费超过400亿美元，包括上月摩根大通因违规出售抵押支持债券，向若干机构支付了130亿美元的天价和解费。

欧洲监管机构给出的罚款也创下纪录高位，超过30亿美元。其中大头来自欧盟执委会本月就六家金融公司操纵LIBOR和Euribor等指标利率开出的17亿欧元(23亿美元)罚单。

有两股趋势比较明显，一个是监管机构为整顿标准对银行开出更重的罚款，另一个是为了分得罚款的一块蛋糕，监管机构之间的合作愈发紧密。

业内消息人士称，许多公司为了避免在政治和公关方面的影响，也更愿意尽早和解，对不当行为的报导和举报也比以往更多。

这使银行明年可能面临更多巨额罚款与和解费。

在美国，银行业还在因一长串的问题面临审查，欧盟执委会在开出利率操纵案和解费用罚单时也誓言对利率操纵继续进行调查。(完)

(编译 李春喜 审校 石冠兰)

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