欧洲企业获利增速今年或反超美国 扭转五年暗淡表现

路透伦敦3月6日 - 欧洲企业获利增幅料将自2010年来首次超过美国同业，主要受益于油价下跌、提振企业竞争力的欧元走软以及欧洲普遍更加亮丽的经济环境。

对欧洲的信心重燃或将带动资金流出美国股票，推动本已创下数年高位的欧洲股指进一步上涨；美国股票因美元走强打压出口企业而吸引力下降。

STOXX Europe 600指数及欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E今年双双涨约15%，而美股标准普尔500指数.SPX仅升2%。

金融危机后2008及2009年虽遭受重创，但美国企业获利在2010至2014年间获利反弹速度快于欧洲企业。但这一趋势今年料将改变。如欲浏览图形，请点选bit.ly/1EuprOP

据汤森路透Datastream数据，市场预估2015年Euro

STOXX 50和STOXX 600指数成分股每股盈余(EPS)分别将增长9.5%和5%，而标准普尔500指数成分股EPS料成长1.8%。

汇丰银行的股市策略主管Robert Parkes称，“欧洲企业获利动能正在增加。欧元及经济状况改善是我们作出正面预估的两个主要原因。”其并补充称，汇丰近期将2015年欧洲业务获利预估从之前的16%提高至25%。

汇丰的预估不包括在英国上市的股票，最近几年英国经济表现优于欧元区其他国家。

“在美国企业获利处于纪录高位之际，欧洲一片低迷且处于周期低点。在目前的周期中，欧洲企业获利通常会意外上扬，”Parkes称。

另外还有一些其他正面迹象。尽管分析师下调欧美企业EPS的次数多于上调，但对欧洲企业下调EPS预估的速度正在放缓。

在对欧洲企业总体EPS预估中，约53%是下调，低于年初时的77%。反观对美国企业EPS的调整中，有66%是下调，而1月时为75%。

荷兰银行私人银行首席投资长Didier Duret称，“我们正在‘加码’欧洲企业，‘减持’美国企业。资金流动走向偏好欧洲股票，因目前欧洲的不确定性低于美国。”

据StarMine数据，欧洲企业第四季获利较好，STOXX 600指数成分股获利增长逾15%，而美国企业获利增长约7%。(完)

(编译 于春红; 审校 孙茉莉/龚芳)

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