欧美一致同意 俄罗斯若插手乌克兰选举将面临更多制裁（更新版）

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
(新增更多细节)
路透伦敦5月15日 -一位美国官员表示，美国与欧洲盟国周四达成广泛共识，若莫斯科破坏本月稍晚的乌克兰选举，则将面临更广泛的经济与行业制裁。
该官员补充说，美国国务卿克里向德国、法国、英国以及意大利简述了美国在对俄行业制裁方面的想法，制裁将覆盖矿产、天然气、银行、金融以及国防等俄罗斯最大行业。
克里与欧洲盟友外长在伦敦会晤后，这位官员对记者称，下一阶段制裁采用的将是“手术刀而非铁锤”，重点将放在对这些领域的新增投资上面。
乌克兰过渡政府领导人希望，5月25日的选举将为国家带来政治稳定。之前的五个月，乌克兰经历了一系列动荡，包括俄罗斯吞并克里米亚以及亲俄分裂分子在东部地区叛乱。
美国政府与欧盟已经对俄罗斯个人及部分企业采取了数轮制裁行动，并谴责俄罗斯总统普京煽动乌东部地区的叛乱。普京对此给予否认。
“所有的部长，以克里为首，都强调绝对有必要确保5月25日整个乌克兰进行自由、公正的选举，包括东部地区在内，”这位不具名的美国国务院官员对记者表示。
“会议达成了广泛的共识，如果选举遭到破坏且莫斯科在背后插手，那么我们需要施加行业制裁，”该官员说，“在这点上没有异议。”
这位官员称，克里向欧洲盟国表示，对俄罗斯采取行业制裁，并不会损害这些国家自身，也无损于全球经济。
制裁已经对俄罗斯产生影响，俄经济部长Alexei Ulyukayev称，到第二季末时候，该国经济可能陷入衰退。
英国外交及联邦事务大臣夏伟林表示，克里姆林宫对乌克兰选举的态度，将决定俄罗斯是否会受到更大范围的经济和贸易制裁。
“我们一致同意，继续为这些制裁行动做好准备，当然同时也会敦促俄罗斯停止阻挠和平选举，”夏伟林在会晤后表示。(完)
(编译 郑茵 审校 王兴亚)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)