美欧携手准备加大制裁力度 俄经济前景堪忧

2014年3月27日，美国总统奥巴马和欧盟高级官员在布鲁塞尔参加欧盟-美国峰会。 REUTERS/Yves Herman

* 奥巴马和欧盟同意加大对俄制裁力度，降低对俄能源的依赖

* 为获得IMF贷款，乌克兰国内天然气价格须提高50%

* 世界银行：俄罗斯经济可能萎缩1.8%

* 即使克里米亚危机很快过去，俄经济增长也可能减半

路透布鲁塞尔/莫斯科3月26日 -美国和欧盟周三同意，针对俄罗斯在乌克兰的所作所为，将通力合作准备对其实施更加严厉的经济制裁，包括能源领域；它们还将努力让欧洲减少对俄罗斯天然气的依赖。

美国总统奥巴马在与欧盟高级官员举行峰会后表示，如果俄罗斯总统普京以为可以分裂西方，或是指望西方对其合并克里米亚无动于衷，那么他就失算了。

七国集团(G7)首脑本周决定，暂不针对俄罗斯经济展开制裁，除非普京进一步颠覆乌克兰或其他前苏联加盟共和国。

“但是，如果俄罗斯继续推行当前的做法，将更加遭到孤立，制裁力度也会加大，俄罗斯经济将面临更严重的后果，”奥巴马在联合新闻发布会上表示，一起出席发布会的还有欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)和欧盟执委会主席巴罗索。

稍后在欧洲之行的主旨讲话中，奥巴马向2,000名青年表示，西方只要保持团结就能胜利，不是通过军事行动，而是利用价值观的影响力来吸引普通乌克兰民众。

他表示，俄罗斯不会“被军事力量逐出克里米亚或打消升级危机的念头。但是假以时日，只要我们团结一致，俄罗斯人民会认识到，依靠蛮力无法获得他们所追求的安全、繁荣和地位。”

奥巴马的讲话好似逐条驳斥普京3月18日宣布合并克里米亚时的讲话，他表示尊重一个强大的俄罗斯。但是他称，“这并不意味着俄罗斯可以对它的邻国横行霸道。”

他还表示，北大西洋公约组织(NATO)将加强在与俄罗斯和乌克兰接壤的新东欧成员国中的存在，以表明北约的共同防御承诺将保护这些成员国。

俄罗斯完成了对克里米亚军事设施的接管。乌克兰政府已经下令部队撤出。

西方的主要担心在于，约3万人的俄罗斯军队集结在乌克兰东部边境，而俄方声称乌克兰东部工业区讲俄语的民众受到了攻击。

但波兰总理DonaldTusk表示，西方国家目前为止的坚决态度似乎可能将阻止俄罗斯采取他所谓的“侵犯和干涉乌克兰领土的其它行动”。

乌克兰新政府宣布国内天然气价格自5月1日起大幅上调50%，以满足国际货币基金组织(IMF)提出的要求以获得援助。俄罗斯曾表示，将从4月开始提高向乌克兰供应的天然气价格。

IMF周三结束与乌克兰官员的会谈，可能将在周四宣布援助协议。此协议将帮助填补乌克兰政府的预算赤字，使经济步入增长轨道。乌克兰一直寻求获得150-200亿美元的援助金。

**开发自身能源资源**

对于欧盟要求扩大美国对欧洲天然气出口以减少对俄罗斯供应的依赖，美国总统奥巴马表示，正在磋商中的跨大西洋贸易协定将使此类交易更容易获批。

但他指出，欧洲也应该开发自己的能源资源--暗指页岩气提取和使用核能遭遇环境保护阻力，不要只是指望美国。

“你不能只是依赖其他国家的能源，即便要付出一些代价，面临下行风险，”欧盟驻华盛顿大使在工作午宴上向欧盟高层传达奥巴马的话称。

世银警告称，从乌克兰夺走克里米亚造成的影响将导致今年俄罗斯经济陷入大幅衰退，即便西方国家停止贸易制裁。

世行在一份关于俄罗斯经济的报告中清楚的表明，由于东西方发生冷战以来最严重的对峙，俄罗斯经济成长将付出严重代价。

报告称，如果危机持续，2014年俄罗斯经济可能会最多萎缩1.8%。该高风险情形的预估，假设条件是国际社会仍避免做出贸易制裁。

世行还给出了低风险情形预期，假设危机影响不会持久，预计今年经济成长1.1%。去年12月的报告中，世行预计俄罗斯今年经济扩张2.2%。

参考欧盟天然气进口和运输管道相关图表，请点选：link.reuters.com/qer37v

欧盟东部成员国同俄罗斯的贸易关系图表：link.reuters.com/gaf87v

银行对俄罗斯的曝险图表：link.reuters.com/xej67v

**俄罗斯股市反弹**

俄罗斯拒绝承认街头抗议后议会选出的乌克兰政府。

迄今，美国和欧盟已对俄罗斯和克里米亚相关官员实施了包括签证禁令和资产冻结在内的制裁。

俄罗斯市场和卢布受到冲击，导致大规模资本外流。俄罗斯经济部目前预计第一季资本或流出最多700亿美元，而去年全年为流出630亿美元。

但俄罗斯股市周三收复更多失地，卢布亦走强，因克里米亚局势缓和的迹象继续推动股市和卢布反弹。俄罗斯资产价格上涨，因为投资者预计克里米亚问题不会引发西方国家的更严重制裁。(完)

(编译 朱晓军/许娜/侯向明； 审校 张涛/戴素萍)

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