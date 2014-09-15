欧美新制裁将向俄页岩油项目开铡

在莫斯科一家加油站拍摄的俄最大石油企业Rosneft的标志。 REUTERS/Sergei Karpukhin

路透莫斯科9月14日 - 美国和欧盟对俄罗斯的最新制裁，将使得俄国对庞大北极地带和页岩油储备的探勘工作戛然而止，并冲击俄国从里海到伊拉克和迦纳现有原油项目的融资。

周五时，美国对Gazprom(GAZP.MM)、Gazprom Neft (SIBN.MM)、Lukoil (LKOH.MM)、Surgutneftegas (SNGS.MM) 和Rosneft (ROSN.MM)祭出制裁，禁止西方企业支援上述企业在深海、北极外海或页岩项目的探勘以及生产活动。

该最新制裁扩大了先前的制裁范围，旨在向俄罗斯总统普京进一步施压。先前制裁仅禁止向俄国出口高科技石油设备。

目前岌岌可危的项目包括美国石油巨擘艾克森美孚 (Exxon Mobil)8月开始在俄国北极地带的钻孔计划，此为该公司与俄国油企Rosneft合资案的一部分。

如今该项目和其他许多Rosneft及Gazprom Neft和艾克森美孚、皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)、挪威Statoil (STL.OL)与意大利ENI (ENI.MI)所同意的项目，均将必须暂时搁置。

“对这些项目切断美国和欧盟所提供的技术和服务及商品，使得项目不可能进行，或者至少这些项目格外难以持续下去...其他地方没有准备好替代品，”美国一资深管理官员周五在简报中表示。

这些企业将有14天的时间减少活动。

该美国官员表示，“合约没有绝对神圣。”

俄罗斯是全球第二大石油出口国，俄国面临西部西伯利亚老旧油田产量下滑，正指望其北极区以及“致密”页岩油层来维系每日约1,050万桶的产量。

俄罗斯国有银行Sberbank的Valery Nesterov认为，未来情况严重复杂。Sberbank也在遭到欧盟及美国制裁的名单中。

“真正让人担心的是对致密油(tight oil)的制裁。俄罗斯企业在研究及技术方面没有足够的投资。他们极度仰赖西方技术，而现在一切为时已晚。”他说。

俄罗斯致密油油层当中，最重要的就是西伯利亚成熟油田西部的Bazhenov页岩层。据估计此处蕴含1万亿桶石油，是沙特石油蕴藏量的四倍。

Rosneft和Gazprom Neft正在Bazhenov和艾克森美孚、壳牌石油合作。

Rosneft执行长谢钦(Igor Sechin)本月稍早时说，该公司已经批准一项计划，中期之内可替换掉所有西方的技术。谢琴是俄罗斯总统普京的亲信。

发言人Mikhail Leontiyev说，Rosneft的律师已在研究制裁措施，以及这些制裁对其与艾克森美孚在北极区联合钻探项目的意涵。(完)

(编译 戴素萍/李婷仪 审校 孙茉莉/龚芳)

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