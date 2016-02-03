欧盟寻求夏季前完成与美国的自由贸易谈判--欧盟贸易执委

路透阿姆斯特丹2月2日 - 欧盟计划在夏季前完成与美国的自由贸易协议谈判，只有这样才可能在美国总统易人前达成协议。

双方都在努力就跨大西洋贸易与投资伙伴协议(TTIP)达成共识，这份协议可能给各自创造超过1,000亿美元的经济利益。在中国经济放缓的情况下，欧盟和美国都在寻找增长机会。

经过两年多的谈判，双方表示，可能会在今年美国总统奥巴马任期结束前达成协议。若拖延到秉持不同目标的新总统上台，则可能会让协议的达成严重推后。

“我们必须在夏季前进入收尾阶段，”欧盟贸易执委玛姆斯托姆在欧盟各国贸易部长结束讨论后在记者会上称。

欧盟各国计划在2月、4月和7月举行多轮会谈，着眼于就几乎所有议题形成一份合并文本，暂时抛开农业配额等最敏感的议题。(完)