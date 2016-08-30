欧盟与美国的自由贸易协议谈判“仍在继续”--欧盟执委会

路透布鲁塞尔8月29日 - 欧盟执委会周一表示，已获得28个成员国的一致授权，将完成与美国的自由贸易协议谈判。德国经济部长加布利尔在此前一天曾表示，谈判“实际上已经失败了”。

加布利尔周日称，跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)的磋商实质上已经失败了，因为欧洲拒绝了美国提出的一些要求。

当被要求对加布利尔的讲话置评时，欧盟执委会发言人Margaritis Schinas称，TTIP谈判“仍在继续”。

“虽然贸易谈判十分费时，但仍在进行，执委会正在TTIP谈判中取得稳步进展，”Schinas在新闻发布会上称。

白宫方面也对加布利尔的谈话提出质疑，表示美国在年底达成协议的意图仍未改变。“这当中需要对部分相当棘手的协商展现决心，但总统与他的团队将致力达成，”美国白宫发言人欧内斯特(Josh Earnest)在华府对记者表示。

而在柏林，德国主要行业联盟也对加布利尔的谈话感到不满，呼吁德国政府对自由贸易协议展现更大的决心。

德国BDI工业联盟高管Ulrich Grillo表示，该联盟对加布利尔在协商仍在进行的情况下宣称TTIP谈判失败感到“震惊”。加布利尔为德国副总理，也是联合政府中社会民主党党魁。

德国机械设备制造业联合会(VDMA)与汽车行业联合会VDA等其他行业联盟最高主管也发声反对加布利尔的说法。明年大选在即，加布利尔的评论凸显了梅克尔执政联盟内部的分歧渐增。(完)