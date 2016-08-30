欧盟与美国的自由贸易协议谈判“仍在继续”--欧盟执委会

德国驻华使馆呼吁中国拿出实际行动对抗贸易保护主义
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透布鲁塞尔8月29日 - 欧盟执委会周一表示，已获得28个成员国的一致授权，将完成与美国的自由贸易协议谈判。德国经济部长加布利尔在此前一天曾表示，谈判“实际上已经失败了”。
加布利尔周日称，跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)的磋商实质上已经失败了，因为欧洲拒绝了美国提出的一些要求。
当被要求对加布利尔的讲话置评时，欧盟执委会发言人Margaritis Schinas称，TTIP谈判“仍在继续”。
“虽然贸易谈判十分费时，但仍在进行，执委会正在TTIP谈判中取得稳步进展，”Schinas在新闻发布会上称。
白宫方面也对加布利尔的谈话提出质疑，表示美国在年底达成协议的意图仍未改变。“这当中需要对部分相当棘手的协商展现决心，但总统与他的团队将致力达成，”美国白宫发言人欧内斯特(Josh Earnest)在华府对记者表示。
而在柏林，德国主要行业联盟也对加布利尔的谈话感到不满，呼吁德国政府对自由贸易协议展现更大的决心。
德国BDI工业联盟高管Ulrich Grillo表示，该联盟对加布利尔在协商仍在进行的情况下宣称TTIP谈判失败感到“震惊”。加布利尔为德国副总理，也是联合政府中社会民主党党魁。
德国机械设备制造业联合会(VDMA)与汽车行业联合会VDA等其他行业联盟最高主管也发声反对加布利尔的说法。明年大选在即，加布利尔的评论凸显了梅克尔执政联盟内部的分歧渐增。(完)
(编译 许娜/陈宗琦；审校 徐文焰)
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路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。
路透东京1月16日 - 日本央行周一公布季度报告，国内九个地区中，上调了三个地区的经济评估，称多数地区经济有温和复苏。 此次上调反映了民间消费以及新兴亚洲经济体需求的上升，凸显出这个全球第三大经济体的前景更加光明。 日本央行维持对其他六个地区的经济评估不变。 “日本经济延续温和反弹势头，未来可望温和扩张，”日本央行总裁黑田东彦周一在日本央行地区支行经理季度会议上表示。 这是日本央行七个季度以来首次上调对这么多地区的评估，表明央行对经济复苏正在获得动能更有信心。 日本央行在报告中称，“海外经济继续温和增长，”而收入增加正在帮助刺激支出。 日本央行在地区分行总裁会议上发布的上述报告，将成为央行政策委员会在1月30-31日政策会议上考虑的因素之一。 很多分析师预计，由于经济前景好转，日本央行未来几个月将不会扩大刺激措施。 日本经济增长一直低迷，但随着