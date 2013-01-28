欧盟贸易执委称与美国自贸协定谈判进入最后准备阶段

路透新加坡1月26日 - 欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)周六表示,美国和欧盟正在总结双方自由贸易协定谈判的最后准备工作,这项自贸协定若是完成,范围将覆盖全球经济产岀规模的一半;与此同时,他发出警告,称将是场"困难的协商".

德古特2月5日将走访华府,为欧盟-美国的联合报告做最后润饰.他发出迄今最清楚的信号,称欧盟和美国对协议已做好准备.

"实际上报告已准备好.我将赴华盛顿讨论一些细项和交换最后的看法.不过基本上我们的想法是一致的."德古特在智利首都圣地亚哥接受路透专访时表示.

"这些将是困难的协商."

这全球两大经济体涵盖8亿人口,自贸协定的拥护者称,两者之间的贸易协定将释放数以十亿美元计的跨洋生意.

另外也让欧美可抢在中国和印度前头,界定全球贸易的规则.

美国企业在欧盟投资的生产、配销和其他活动约投入1.9万亿美元,远超过在中国的投资.欧盟企业在美国的投资额则约达1.6万亿美元

由于担心陷入无止尽的磋商,美国总统奥巴马和欧盟领袖责成一个由德古特和美国贸易代表柯克共同主持的专家小组,决定是否值得进行下去.

"我们将提出共同建议.如果我们认为不值得尝试,就不会花这么多时间了."德古特称.

据欧盟执委会,达成协定可望使欧洲经济产出一年增加650亿欧元(875.9亿美元),相当于欧盟GDP提高0.52%,从化学到汽车制造多个行业都可受惠.

双方都知道,磋商将需要有所妥协.

"那将不是容易实现的目标或有什么早期收获(early harvest)."德古特指出."我不敢奢望会很容易."(完)

(编译 张若琪; 审校 高琦)

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