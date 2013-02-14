欧盟和美国打响自由贸易谈判发令枪

资料图片：在欧洲议会总部前飘扬的欧盟及其成员国旗帜。 REUTERS/Vincent Kessler/File

路透布鲁塞尔2月14日 - 美国和欧洲致力于在6月前启动跨大西洋自由贸易协定谈判,这一计划周三获得确认,但在帮助提振全球两大经济体前，或许还面临许多障碍.

若能达成共识,将缔造1995年世界贸易组织(WTO)成立以来最宏大的一项协议,将纳入全球半数经济产出和三分之一贸易额.这也折射出在缺少新的全球减税和贸易促进协议下,大国显露的急切情绪.

尽管华盛顿和布鲁塞尔经过了一年的准备性讨论,主要分歧依然存在,如欧盟拒绝进口美国转基因食品.

白宫国际经济事务国家安全顾问副手Michael Froman表示,"这有可能成为很庞大的协议."此前一天美国总统奥巴马在国情咨文中同意与欧盟27国的谈判.

欧盟(EU)执委会主席巴罗索则表式,"这些谈判不仅会为我们包括监管问题在内的未来双边贸易和投资设立标准,也会为全球贸易规则发展设立标准."

一旦美国以及欧盟27国同意进行谈判后,双方希望在2014年底前达成协议--这对于国际贸易谈判而言是个很紧的时间框架.

Froman在与记者的电话会议上称,"如果我们想走这条路,我们希望一鼓作气,不希望在广为人知的问题上耗费10年光景而没有结果."

**风险**

多哈回合谈判失败,令降低国际贸易壁垒以促进全球经济成长的希望破灭.各国之间签定特惠贸易协定(PTA),比如欧盟-美国协定,可以达到同样的效果,但许多专家担心这会导致全球分割成不同的区域,最终形成新的全球贸易障碍.

世界贸易组织(WTO)首席发言人Keith Rockwell表示,现在判断欧盟-美国自由贸易协定的影响还为时过早.欧盟官员则反驳外界的批评,声称双方协定将给全球树立榜样,有助于在更大范围内降低贸易壁垒.

然而,帮助欧美创造就业与促进经济成长,才是双方建立自由贸易协定的主要考虑.

根据双方达成共识的协定框架,估计至2027年,欧盟和美国经济增长将可因此增加0.5%和0.4%,相当于每年给欧洲带来860亿欧元,给美国带来650亿欧元.

但欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)警告称,谈判过程将困难重重.双方之间的进口关税已不算高,平均只有4%.

**棘手的农产品问题**

一个关键的棘手领域可能是农业,尽管该协议将不会涉及敏感的农业补贴议题.

当1998年跨大西洋自贸协定被提出时,就因为法国担心欧洲将不得不在农产品贸易上做出诸多让步而搁浅.

不过领导人对经济长期滑坡的担忧可能有助于协议的达成.

Froman表示,目前美国认为,"由于双方在以前从未能解决的问题上所取得的进展,因此一切均已准备妥当."

长期以来美国一直对欧盟有关农产品的限制措施颇有怨言.

欧盟(EU)执委会主席巴罗索曾表示,欧盟不会在涉及到消费者健康的问题上妥协.说明欧盟尚未就该问题做出表态.

一向坚定扞卫农业利益的法国贸易部长Nicole Bricq表示,如果协议有利于法国,则将给予支持,并称"我将确保法国的关切得以被倾听."

美国贸易代表柯克表示,所有问题均以摆在台面上,"包括所有的农业项目,不论是转基因产品或其它问题."Froman表示,并未推迟农业议题,该问题将在主要谈判期间或之前得以解决.

双方间另一个不太可能直接通过谈判解决的棘手问题,是空客EAD.PA和波音(BA.N)的补贴问题.不过就此问题的谈判氛围或会改善,从而有助于问题的最终解决.(完)

(编译/审校 田建华/张涛/王洋/艾茂林)

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