欧盟和美国应在今年内敲定TTIP贸易协议--美国贸易代表

路透柏林4月22日 - 美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)在接受德国商报(Handelsblatt)采访时表示，欧洲和美国应该在今年敲定欧美自由贸易协议，否则可能会被认为永远不会达成。采访内容于周五刊出。

预计在美国总统奥巴马周日至下周一参观汉诺威贸易展览会期间，德国总理梅克尔将和他讨论跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定(TTIP)事宜。此次造访正值TTIP在德国和美国的支持率大跌之际。

弗罗曼告诉德国商报，他希望今年能够达成TTIP协议，但这不应附以任何代价。“我们不会同意诸如‘TTIP精简版’之类的协议，”他并称。

在被问及在2016年完成TTIP谈判是否现实时，弗罗曼表示，欧盟和美国拥有一个“难得的机会”，前提是双方都有达成协议的政治意愿，并表示“如果我们达不成，那么随之而来的，将是对于我们能否达成的极大不确定性。”(完)