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货币新闻 | 2016年 9月 22日 星期四 23:12 BJT

标题新闻：世贸组织裁决空客获得了欧盟国家近220亿美元非法补贴，其中逾40亿是给A350 XWB-USTR

USTR：美国贸易代表办公室

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