焦点：欧盟与美国接受对方衍生品市场监管规定 以避免潜在风险

2016年2月9日在纽约证交所拍到的图片。 REUTERS/Brendan McDermid

路透伦敦2月10日 - 欧盟与美国周三达成期待已久的协议，彼此接受对方的衍生品监管规定，以避免割裂这一规模达550万亿(兆)美元的市场。

2007-09年的金融危机凸显出，利率和信用违约互换(CDS)的这个不透明领域在市场动荡时期会加重不确定性。在此之后，欧美均实施了改革举措。

多数衍生品在纽约和伦敦市场交易，但在过去三年中，欧盟和美国一直未能接受对方的监管规定。

若欧美监管规则不统一，那么处理多数衍生品交易的清算所和国际化银行就面临重叠监管要求，给其带来额外成本。

“与我们的欧洲伙伴找到共同点，以建立公平的国际环境，将有助于用适当的监管支持跨境交易活动，”美国财长杰克卢在声明中表示。

欧盟金融服务执委希尔与美国商品期货交易委员会(CFTC)主席马萨德表示，他们就关于清算所的通用原则达成了共识。

清算所，即中央交易对手方(CCP)，处于衍生品交易双方的中间，确保交易的完成，即使其中一方破产。

“这意味着欧洲CCP将能够在美国更方便地开展业务，而美国CCP也能继续向欧盟企业提供服务，”希尔在声明中表示。

马萨德表示，这项共识对于确保全球衍生品市场保持稳固非常关键。

“这是协调这些市场的监管规则方面取得的一个重大里程碑，”他说。

如果欧盟不正式承认美国监管规则与欧洲规则同样严格或有同等效力，则从6月21日开始，在欧洲使用美国清算所的银行业者就得持有更多的现金等抵押品，以担保美国交易。

马萨德对记者表示，他相信周三的协议可以在6月21日的截止日期之前得到实施。

**避免衍生品影响真实市场稳定**

国际互换与衍生品协会(ISDA)表示，该协议意味着欧洲银行业者能够继续与美国清算所进行清算。

“如果这个问题没解决的话，就存在破坏真实市场(real market)稳定的风险，”ISDA执行长、前CFTC委员Scott O'Malia称。

“希望这为其它有关同等待遇的决定更快出炉铺路，例如在交易平台和保证金规定方面。”

该协议若要实施，CFTC委员需要授予欧盟“替代合规”，也就是说欧盟清算业者在美国开展业务时能够基本按照欧盟规定行事。

作为回报，欧洲证券和市场管理局(ESMA)表示，将加快授权美国清算所的进程。(完)