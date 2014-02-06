《独家新闻》欧盟拟取消几乎所有美国商品关税，望达成全球最大自贸协定

路透布鲁塞尔2月6日 - 了解提议的消息人士告知路透，欧盟将提出取消几乎所有从美国进口商品的关税，作为达成全球最大自由贸易协定磋商的一部分。

消息人士称，该提议将在下周一提出，较欧盟和美国谈判官员面对面磋商提前了一周。

欧盟执委会将向美国表达开放市场的诚意，而预计美国也会有类似举动。