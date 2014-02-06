《独家新闻》欧盟拟取消几乎所有美国商品关税，望达成全球最大自贸协定

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透布鲁塞尔2月6日 - 了解提议的消息人士告知路透，欧盟将提出取消几乎所有从美国进口商品的关税，作为达成全球最大自由贸易协定磋商的一部分。
消息人士称，该提议将在下周一提出，较欧盟和美国谈判官员面对面磋商提前了一周。
欧盟执委会将向美国表达开放市场的诚意，而预计美国也会有类似举动。
了解欧盟建议的官员向路透表示，欧盟将取消96%的现有进口商品关税，仅保留牛肉、家禽和猪肉等敏感商品关税。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。