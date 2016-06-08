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货币新闻 | 2016年 6月 8日 星期三 22:15 BJT

重发-标题新闻：德国总统默克尔称不能对与美国的TTIP抱过高期望，协议决定应以是否有利于欧洲为基础

(重发以删除多余代码。) 跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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