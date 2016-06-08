重发-标题新闻：德国总统默克尔称不能对与美国的TTIP抱过高期望，协议决定应以是否有利于欧洲为基础

美国股市：小幅收低，金融股等大选后上涨股逆转升势
标普500指数成份股有九只触及52周新高，一只成份股触及新低；有57只纳斯达克指数成份股触及52周新高，20只触及新低。(完) (编译 李爽；审校 张涛/徐文焰)
(重发以删除多余代码。) 跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
标普500指数成份股有九只触及52周新高，一只成份股触及新低；有57只纳斯达克指数成份股触及52周新高，20只触及新低。(完) (编译 李爽；审校 张涛/徐文焰)
标售日 发行种类 宣布日 结算日 01/19/2017 10年期公债 01/12/2017 01/31/2017 01/23/2017 13周和26周期国库券 01/19/2017 01/26/2017 01/24/2017 两年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/24/2017 四周期国库券 01/23/2017 01/26/2017 01/25/2017 两年期浮息债券 01/19/2017 01/31/2017 01/25/2017 五年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/26/2017 七年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/30/2017 13周和26周期国库券
路透多伦多1月17日 - 加拿大主要股指周二下跌，因获利了结令金融和铁路板块承压，抵消了能源企业和金矿商因大宗商品价格上涨而获得的涨幅。