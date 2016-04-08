欧盟可能取消对美国与加拿大公民的免签政策--消息人士

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透布鲁塞尔4月7日 - 欧盟正考虑是否要求美国和加拿大公民入境欧盟前须申请签证，在欧盟正与美国谈判一项贸易协定之际，此举可能导致与美国关系趋紧张。
欧盟委员会须在4月12日决定，是否对那些对一个或多个欧盟国家有签证要求的国家，提出对等的签证要求。
美国和加拿大对欧盟成员国罗马尼亚和保加利亚公民有签证要求。美国还将克罗地亚、塞浦路斯和波兰公民排除在免签协议之外。
“对于如此重要的问题，显然有必要展开政治辩论并作出决定。但欧盟确实可能朝着对这两个国家（美国和加拿大）公民提出签证要求的方向推进。”一名欧盟消息人士表示。
加拿大移民部门称，加拿大的签证政策并不基于对等原则，而罗马尼亚和保加利亚未达到免签标准。
美国驻布鲁塞尔外交使团强调，即便欧盟委员会提议前述签证要求，之后也可能被欧洲议会或欧洲理事会基于外交政策及其他考虑而否决。
奥巴马本月晚些时候将访问欧洲，议程中包括“跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定”（TTIP）磋商。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
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