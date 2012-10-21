欧元兑美元下跌 因西班牙是否寻求救助仍有不确定性

* 欧元/美元处於区间交投

* 市场等待西班牙申请救助的进展

路透纽约10月19日电---欧元兑美元周五下跌,从近期交投区间的高端回落,因西班牙是否寻求救助一事缺乏明显进展,令投资者深感欧洲面临着重重困难.

对西班牙将申请救助的预期带动欧元本周涨至一个月高位,但何时申请的不确定性令投资者感到不安.

在周四峰会上,欧盟领导人达成协议,在朝向建立欧元区单一银行业监管机构前进了一大步.根据该协议,欧元区救援基金可能於明年开始对受困银行进行资本重组.但该峰会没有谈及西班牙和希腊面临的问题.

如果西班牙申请救助,欧洲央行将得以购买西班牙公债,从而压低该国借贷成本.这或将提振投资者对风险货币兑美元的偏好.

"我们认为没有真正的推动因素,因为欧盟犹豫不决而且技术交投区间也较宽,"SMB Forex Trading And Education主管Marc Principato称,"欧元兑美元仍在1.2800至1.3160区间,我认为在美国大选前一直会处在这一区间."

欧元/美元当日跌0.3%,报1.3021美元,周三触及一个月高位1.3139.自9月中以来一直处於该区间.本周欧元/美元累计涨0.5%.

交易商称,在1.3000至1.3020美元左右的买盘或将提供支撑.

欧元/日圆跌0.3%,至103.25日圆,周四曾触及五个月高位,本周累计涨1.6%.

策略师称,许多人仍较谨慎,希望在接近区间高位时透过卖出欧元获利.

"我们对欧元/美元部位的调查显示,市场策略上押注广泛区间交投,技术上希望逢高抛售欧元/美元."法国兴业银行策略师Sebastien Galy在给客户的报告中写道.

其他分析师称,鉴於欧元区疲弱的经济前景,9月底以来欧元的涨势已经过度.

美元/日圆涨0.1%,至79.31日圆,接近周四创下的两个月高位,本周累计涨1.1%,创下两个月来最大单周涨幅.

投机客近期抛售日圆,因预计日本央行将在10月30日的政策会议上进一步采取宽松政策.

但美元的涨势可能将放缓,因日本出口商正在等待抛售美元,眼前的阻力位似乎在8月高位.

美国9月成屋销售回落,在纽约汇市交易时段打压欧元,帮助提振美元兑日圆.

根据商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,汇市投机客最近一周加剧作空美元.

截至10月16日一周,美元净空头部位价值从前周的64.3亿美元升至81.4亿美元.

澳元/美元跌0.4%,报1.0323美元,从周四触及的三周高位回落. (完)

---编译 于春红;审校 李军

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