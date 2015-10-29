欧元上涨 美元在受美联储声明带动急升后回落

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透纽约10月29日 - 美元周四下跌，受累于获利回吐，美国联邦储备委员会(FED/美联储)发表鹰派声明令美元兑其他主要货币大幅上涨后第二天，美元有所回落。
美联储暗示可能会在12月升息，这仍给美元提供了长期支撑，但欧元、英镑和瑞郎兑美元今日均上涨，市场进行盘整，交易商等待更多美国经济数据。
“我认为也就是一天的下跌，”Credit Agricole CIB的外汇策略师Mark McCormick在谈到美元周四下跌时称，“真正重要的是下周的数据，将会有消费者信心、制造业PMI和就业岗位等数据公布，如果任何一个数据符合预期，我认为对美元是利好。”
美元周四在低于预期的美国国内生产总值(GDP)数据发布后短暂上涨，但涨势稍纵即逝。
美联储周三发表声明后，美元指数升至8月初以来的最高水平，声明明确了12月升息的可能性，并反驳了早前对中国经济放缓会推迟美国升息的臆测。
美国经济第三季以1.5%的速度增长，低于路透调查的分析师预计的1.6%。
消费强劲，消费者支出增长3.2%，预售增长3.0%，但库存减少拖累了整体数据。
美元指数全天下跌，最新跌0.5%，报97.276。
欧元涨0.5%，报1.0974美元，周三跌至8月初以来最低水平，英镑涨0.38%，报1.5317美元，美元兑日圆持平于121.11日圆。
中国决定放弃执行了35年的“独生子女”政策，对市场的影响短暂但却明显，奶制品出口国新西兰的货币上涨，但随后掉头向下，跌0.1%。
Brown Brothers Harriman & Co全球新兴市场负责人Win Thin称，这一新政策可能使中国和其新西兰等贸易伙伴国长期受益，因为中国的家庭规模扩大会增加支出，从而提升贸易量。
“这一政策决定将有助于新西兰，”他称，“但其影响需要数十年的时间才会显现。”
(编译 刘静；审校 母红)
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路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。