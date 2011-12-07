欧盟主席敦促加快欧元区一体化进程

日本内阁官房长官称希望特朗普理解日本的贸易议题
路透东京2月8日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，当美国与日本领导人本周会面时，希望特朗普政府更好地理解日本贸易议题，并认识到贸易对美国经济的贡献。
路透布鲁塞尔12月6日电---欧盟主席范龙佩在一份临时报告中向欧盟领导人表示,通过小幅且迅速地修改欧盟条约,能够加强对欧元区财政政策的监管.该报告将在12月8-9日的峰会上进行讨论.
此计划旨在达成"新财政条约",促使欧元区成员国接受预算赤字和债务法规的更严格约束,这或将为欧洲央行增加购债规模提供空间.
"要想使欧元区朝真正的经济联盟方向发展,需要在一体化方面采取更多措施,向达成'新财政条约'努力,"路透获得的此份日期为12月6日的临时报告称.
"要想重振欧元区市场信心,并确保团结机制在政治上得到延续,关键要作到提高我们预算规则(赤字和债务水平)的可靠性,并确保这些规则完全贯彻执行."
范龙佩在报告中还建议,欧元区永久的援助基金--欧洲稳定机制(ESM)可以被授予银行业许可,从而使其有渠道使用欧洲央行的充裕流动性.此份报告是在与所有的欧盟领导人进行为期一周的激烈讨论後编撰的.
范龙佩亦建议,ESM的决策程序应更符合国际货币基金组织(IMF)惯例,并建议审议ESM当前5,000亿欧元的规模上限.
报告称,迅速调整ESM"是重振主权债券市场信心的关键".这项调整举措尚未获得欧元区所有成员国的批准.(完)
--编译 许娜;审校 艾茂林
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