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国际财经 | 2017年 3月 30日 星期四 08:44 BJT

欧盟否决德意志交易所与伦敦证交所合并案

路透布鲁塞尔3月29日 - 德意志交易所(DB1Gn.DE)与伦敦证券交易所集团(LSE)(LSE.L)的合并计划周三被欧盟监管机构否决，本次交易从而正式宣告结束。

“从交易的条件看...我们不能批准这项合并案，”欧盟竞争事务执委维斯塔格说，否决了德意志交易所与LSE这笔规模达290亿欧元(31亿美元)的交易。

两家交易所合并将打造欧洲最大的股票交易所。但欧盟执委会予以反对，称该交易可能导致债券交易过程的垄断。此次交易是两家公司第五次尝试合并。

出售LSE的意大利固定收益交易平台MTS应能消除执委会的顾虑，但LSE拒绝出售。(完)

(编译 汪红英；审校 张荻)

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