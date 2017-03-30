欧盟否决德意志交易所与伦敦证交所合并案

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透布鲁塞尔3月29日 - 德意志交易所(DB1Gn.DE)与伦敦证券交易所集团(LSE)(LSE.L)的合并计划周三被欧盟监管机构否决，本次交易从而正式宣告结束。
“从交易的条件看...我们不能批准这项合并案，”欧盟竞争事务执委维斯塔格说，否决了德意志交易所与LSE这笔规模达290亿欧元(31亿美元)的交易。
两家交易所合并将打造欧洲最大的股票交易所。但欧盟执委会予以反对，称该交易可能导致债券交易过程的垄断。此次交易是两家公司第五次尝试合并。
出售LSE的意大利固定收益交易平台MTS应能消除执委会的顾虑，但LSE拒绝出售。(完)
(编译 汪红英；审校 张荻)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。